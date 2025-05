Minuto Rotario

El Servicio a los demás: La expresión más

Noble del amor y la humildad.

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto

Os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de

Estos, mis hermanos más pequeños, a mi

Lo hicisteis."

EL RYLA MAS GRANDE DEL MUNDO.- Con gran éxito se llevó a cabo este evento. Fue realmente impresionante ver a cientos de jóvenes reunidos en el RYLA más grande del mundo los pasados días del jueves 15 al sábado 17 de mayo. Jóvenes ávidos de conocer opciones de vida sana, formas de servicio a la comunidad, valores en los cuales apoyar sus vidas. Una cosa dejó clara este evento a los jóvenes participantes: No son el futuro de nuestra nación, son el presente. Son una realidad. El país los necesita. Se expusieron los valores rotarios y se les explicó cómo es que pueden formar parte de sus vidas. Cómo pueden aplicarlos y vivirlos cotidianamente. Sendas conferencias impartieron Arturo Blackaller, Tamara Robles, David Eaton, Antonio Vivanco y, Luis Fragoso. El rotarismo del Distrito 4110, felicita a los Clubes Rotarios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, por tan exitoso evento. Estas son las actividades que pueden definir el rumbo de las vidas de los jóvenes. Es la manera en que Rotary se preocupa y cumple su compromiso de apoyar a la juventud de nuestro país. Es la mejor manera de desarrollar el liderazgo de los jóvenes. Con los seminarios, presentaciones, talleres, actividades de trabajo en equipo y networking con otros jóvenes y líderes comunitarios. Es la forma más sana y eficaz de empoderar a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus comunidades y en el mundo. En Hora Buena.

PROGRAMAS ROTARY PARA JÓVENES.- A propósito de los programas como los RYLA para jóvenes, Rotary cuenta con programas importantes para ellos, Rotary cree en el desarrollo de la próxima generación de líderes. Nuestros programas ayudan a los líderes más jóvenes a desarrollar sus habilidades para el liderazgo, ampliar su educación y conocer el valor del servicio.

CLUBES INTERACT.- Los clubes Interact ofrecen a jóvenes de 12 a 18 años la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y descubrir la fuerza de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Entérate cómo puedes ser un líder y divertirte a la vez.¿Cuáles son las ventajas?

Conéctate con líderes de tu comunidad y el mundo entero para:

Tomar acción y marcar la diferencia en tu escuela o comunidad.

Descubrir nuevas culturas y promover la comprensión internacional.

Ser un líder en tu escuela y comunidad.

Divertirte y ganar amigos alrededor del mundo

¿Qué actividades ofrecen los clubes?

Los clubes Interact llevan a cabo por lo menos dos proyectos al año: uno para beneficiar la escuela o comunidad y otro para fomentar la comprensión internacional. Los interactianos realizan sus actividades y desarrollan habilidades de liderazgo con la mentoría y orientación de los socios del club rotario patrocinador.

Celebra la diferencia que Interact marca en el mundo, participando en:

la Semana Mundial de Interact

el Concurso de video de Interact

el Día de Rotary en las Naciones Unidas

el Día Mundial del Voluntariado Juvenil

¿Qué hago para ingresar a un club?

Averigua primero si hay un club en tu escuela o contacta con el club rotario de tu localidad para ver si hay uno en la comunidad. Luego comunícate con el club Interact para participar en su próxima reunión, proyecto de servicio o evento social.

Sigue a Interact en Facebook y descubre cómo los interactianos se divierten y sirven a la vez.

A la fecha contamos con 14,911 clubes Interact, 342,953 interactianos y 145 países con clubes Interact

ACTIVIDADES DISTRITALES.- CONVENCIÓN DISTRITAL.- Dice el famoso refrán: "No hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue." Pues llegó el día, este próximo jueves 22 de mayo dará inicio nuestra Convención Distrital, máximo evento en el Distrito 4110, a la que asistirán cientos de rotarios de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua, a esta última ciudad. Todo está listo. Será sin duda un gran evento, donde nuestros hermanos rotarios chihuahuenses han ofrecido, echar la casa por la ventana, con eventos complementarios para conocer lo bello que es el Estado Grande de nuestra República Mexicana. Están confirmadas las conferencias que sustentarán: "Chumel Torres", sobre el tema "La Honestidad Paga"; Jorge Zarza, sobre el tema "La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos", y la de Enrique Garay, quien nos hablará sobre el tema: "La urgencia de hacer equipo", y Paulina Amozurrutia, con el tema "Equilibrio en la vida profesional y personal" y cerrará el día sábado 24, con la Cena de Gala del "Gobernador" en la que se coronará a la Reyna del Distrito 4110. Ya fue lanzada la convocatoria para que todos los clubes que así lo deseen, inscriban a sus reynas.

ELECCIÓN DEL GOBERNADOR DISTRITAL 2027-2028.- Uno de los eventos más importantes será sin duda, la elección del futuro Gobernador para ese período, habiéndose registrado hasta este momento cuatro candidatos: Gerardo Antonio Acosta Sánchez, por el Club Rotario Chihuahua, con ocho años de membresía efectiva; Andrés Felipe Osuna Mancera, del Club Rotario Monclova, con 25 años de membresía efectiva; César Omar Vázquez Ibarra, propuesto por el Club Ciudad Juárez Conecta, con siete años de membresía efectiva, y José Ignacio Méndez Lastra, quien en noviembre del presente año cumplirá 26 años de membresía efectiva. Éste último candidato propuesto por el Club Rotario de Torreón, que hace ya algunos años que no logra que uno de sus socios sea Gobernador. Los electores tendrán una difícil decisión, ya que los cuatro candidatos son rotarios muy apreciados y con grandes méritos, y han ocupado muchos cargos rotarios, tanto en su club, empezando por ser presidentes, que es un requisito para ser candidato a gobernador, así como en fundación, locales y regionales, etc. Como es el caso del candidato del Club Rotario de Torreón, José Ignacio Méndez Lastra, quien además de ser un profesionista muy apreciado y reconocido en la sociedad Coahuilense, por haber sido Director de la Facultad de Medicina y Secretario General de la Universidad Autónoma de Coahuila, Coordina el programa más ambicioso de su Club, que es el programa de detección temprana de cáncer con atención gratuita.

COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE 540 SILLAS DE RUEDAS: EJEMPLO DE COORDINACIÓN ROTARIA ENTRE LOS DISTRITOS 4110 Y 5520.- Es impresionante lo que se puede hacer, cuando dos o más personas o entidades coordinan esfuerzos en un mismo objetivo. En Rotary se trabaja siempre sumando esfuerzos, coordinando voluntades en objetivos comunes, con la finalidad de ser más eficientes y hacer llegar la ayuda a más ciudadanos y, marcar la diferencia. Un ejemplo de ello es la compra de sillas de ruedas que llevamos a cabo los distritos 4110 y 5520. 540 sillas que se recibieron en las instalaciones de la Feria de Torreón, siendo anfitrión la Fundación Rotaria de Torreón que preside nuestro socio y amigo Fernando Jiménez, para de ahí distribuirlas a todos los Estados que comprenden los dos distritos. Los clubes participantes fueron: Aguascalientes; Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuauhtémoc Raramuri; Chihuahua Amigo; Delicias Pioneros; Chihuahua Campestre; Ejecutivo de Aguascalientes; Chihuahua Emprende; Fresnillo Plateros; Chihuahua Enlace; Gómez Palacio El Vergel, Chihuahua Majalca; Industrial de Aguascalientes; Chihuahua San Felipe; Juárez Campestre, Ciudad Juárez; Juárez Conecta; Juárez Ejecutivo; Juárez Integra; Juárez Frontera; Madera; Juárez Norte; ramos Arizpe; Juárez Oriente; Saltillo; Juárez Real; Torreón; Juárez Chamizal; Villa de Guadalupe, Zacatecas; Creel, y Zacatecas 2000.

CAPACITACIÓN Y MÁS CAPACITACIÓN.- Son ahora las integrantes del Staff de Rotary, Susan Doxtator y Rebeca Mendoza, de la Coordinación Regional de la Fundación Rotaria, de la Zona 25 A de Rotary International, quienes llevaron a cabo el pasado miércoles 14 de mayo a las 10.00 a.m. hora de Chicago, quienes llevaron a cabo la exitosa reunión por zoom, con rotarios de toda la zona, para aclarar interrogantes y evaluar las necesidades de la comunidad y sostenibilidad en subvenciones globales.

CÁPSULA ROTARIA.- Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angel Morales, con el tema:

¿CUAL CREEN QUE SERÁ EL PRÓXIMO PROGRAMA MUNDIAL DE ROTARY?.-

Cuando a uno lo admiten en calidad de socio de un club rotario, disfrutará la amplia influencia que deriva de la comunicación con personas que ejercen diversas profesiones y ocupaciones. My Road to Rotary.

Rotary International no ha anunciado hasta el día de hoy un programa mundial que reemplace directamente al de la ERRADICACIÓN DE LA POLIO (End Polio Now) una vez que este logre su objetivo final. Sin embargo, se están considerando varias áreas clave como posibles temas de acción a nivel internacional para el futuro. Recordemos que Rotary tiene 7 áreas de interés y en los últimos años ha venido dando señales de reforzar su enfoque en algunos de estos temas. Entre los programas con mayor potencial para convertirse en el próximo esfuerzo global comparable en escala y difusión al de la polio, destacan:

1- Medio Ambiente.-

En 2021, Rotary agregó oficialmente el Medio Ambiente como su séptima área de interés. Hay un creciente impulso mundial para que Rotary se enfoque en el Cambio Climático, Sostenibilidad, Conservación de Recursos Hídricos y Reforestación. Algunos rotarios promueven que la Protección al Medio Ambiente se convierta en la nueva causa emblemática global.

2- Salud Mental.-

A raíz de la pandemia y el creciente reconocimiento de los problemas de salud mental en todo el mundo, Rotary ha estado promoviendo programas locales y regionales sobre salud mental. Existe presión para adoptar un enfoque más coordinado en todo el mundo.

3- Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Esta ha sido tradicionalmente una de las áreas más activas de Rotary. Podría convertirse en un programa mundial más unificado al terminar con la Polio.

4- Alfabetización y Educación.-

La promoción de la alfabetización básica y el acceso a la educación, especialmente para niñas en países en desarrollo, ha ganado interés entre los rotarios.

¿Qué dice Rotary oficialmente?

Hasta mediados de 2025, Rotary no ha designado un programa sustituto oficial para END POLIO NOW. Sin embargo:Rotary ha declarado que seguirá comprometido con la erradicación de la polio hasta que el trabajo está completo y certificado. Después de eso, es probable que se lance una nueva iniciativa mundial, con base en encuestas internas, experiencias previas y las áreas de mayor necesidad a nivel mundial.

Y tú, ¿por qué área de interés crees que Rotary debería enfocar su esfuerzo, una vez que se complete la erradicación de la polio?No olviden: "Servir con Alegría".