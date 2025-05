Minuto Rotario

Cuando dos o más se reúnen a hacer

cosas en beneficio de los demás:

viene la concordia, la prosperidad, el amor.

"Porque donde están dos o tres reunidos

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos

ACTUALIZACIÓN ROTARIA, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?.- Los rotarios tenemos una organización que se viene construyendo desde hace poco más de un siglo. Y si algo hemos aprendido es que el éxito de este tipo de organizaciones es La Capacitación y el trabajo fundado en los más elevados valores morales: Amor al prójimo; servir con alegría; convivencia sana; Amistad; ayuda mutua. Para eso hemos establecido nuestras bases morales.

La Prueba Cuádruple, es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que usamos los rotarios para guiar nuestras relaciones profesionales y personales. La Prueba Cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace, consiste en lo siguiente: 1.- ¿Es la verdad? 2.- ¿Es equitativo para todos los interesados?. 3.- ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?, y 4.- ¿Será beneficioso para todos los interesados?. El creador de esta prueba fue Herbert J. Taylor, quien fue llamado a dirigir Aluminum Company de Chicago, que enfrentaba graves problemas económicos. Para sacar adelante la empresa, Taylor creó una guía de ética simple. La prueba fue adoptada y popularizada por Rotary, convirtiéndose en una de sus principales características. Posteriormente, de 1954 a 1955, Taylor se convirtió en Presidente Internacional de Rotary. Nuestros amables lectores se preguntarán, ¿a qué viene todo lo anterior?, ¿a nosotros como nos repercute, en qué nos beneficia? Pues precisamente, nuestro Club desde sus inicios decidió no convertirse en un Club Social meramente, es decir, un lugar de reunión donde periódicamente fuéramos a compartir los alimentos y retirarnos, sin que pasara nada. Rotary decidió darle una causa noble a nuestro club, y que mejor que llevar a cabo acciones, proyectos, programas, etc., que repercutan socialmente, que modifiquen nuestro entorno, que beneficien a la comunidad, pero cómo hacerlo? La forma más eficaz es capacitándose, preparándose, intercambiando experiencias con los demás clubes del mundo, y actuar, en base a una escala de valores que nos rijan. Así hemos ido creando un acervo importante de expertise, a través de nuestros Presidentes de Club y socios que han llegado a convertirse en Gobernadores de Distrito, los cuales han adquirido una Gran Experiencia en todo su caminar rotario. Pero además de asistir a todos los cursos de capacitación, locales y distritales, congresos, convenciones, etc., llevamos a cabo nuestras propias capacitaciones, para que ningún miembro de nuestro club se quede sin capacitación, por su imposibilidad de asistir a eventos fuera, pero además para aprovechar la experiencia de socios del club, que ya han sido gobernadores y altos funcionarios distritales, por eso estamos felices en el Club Rotario de Torreón, porque fue un éxito el curso de capacitación que llevaron a cabo nuestros gobernadores Angelito Morales y Celso Reyes, en la Vinícola 4 Ángeles propiedad de nuestro socio Angelito Morales. Como dato adicional, nuestros gobernadores, fueron miembros del Comité de Revisión del ABC rotario, documento que contiene las principales reglas, valores, principios y demás estructura que constituye nuestro andamiaje, sobre el cual llevamos todas nuestras actividades. Gran y entusiasta promotor de todos nuestras actividades se ha convertido nuestro socio Ricardo Ortiz y su esposa Tere, felicidades a ambos y nuestro reconocimiento sincero.

HABLANDO DE CAPACITACIÓN.- Regresó nuestra comisión de socios de la ciudad de Houston, Texas, EE.UU, a donde fueron a intercambiar experiencias y sobre todo a fortalecer nuestros proyectos conjuntos y establecer la estrategia para el próximo año, en cuanto a recursos, etc., con nuestro Club Hermano de North Shore, que preside nuestra amiga Dona Niño, así es que dicha comisión dio su informe en nuestra sesión del pasado miércoles 30 de abril, quienes recibieron un reconocimiento por parte del Club, por su esfuerzo y dedicación, pero sobre todo por los resultados obtenidos, que sin duda se reflejarán en beneficio de la sociedad lagunera, especialmente a nuestros socios José Ignacio Méndez Lastra, quien presidió el comité, acompañado de Jesús Salas y su esposa Lourdes de Salas, Jorge Caballero y Fernando Amador y su esposa Mónica de Amador.

EL RYLA MAS GRANDE DEL MUNDO.- Seguimos invitando a los jóvenes, no solo del Estado de Coahuila, sino de los cinco Estados que conforman el Distrito 4110 del rotarismo, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, para que no se pierdan de la gran experiencia de asistir al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards-Premios de Rotary para liderazgos juveniles) más grande del mundo, que llevan a cabo cada año, nuestros amigos del Club rotario de Ramos Arizpe, Coahuila, en esa ciudad, y que ahora se celebrará los días del 15 al 17 de mayo. Cómo ya lo hemos establecido, El RYLA es un programa muy importante de Rotary para el desarrollo de liderazgo de los jóvenes. comprende seminarios, presentaciones, talleres, actividades de trabajo en equipo y networking con otros jóvenes y líderes comunitarios. En esta ocasión serán más de mil jóvenes reunidos para recibir conferencias y llevar a cabo eventos de dispersión, donde los valores de Rotary son lo más importante. Este programa busca empoderar a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus comunidades y en el mundo.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- CONVENCIÓN DISTRITAL.- A nada menos que 16 días estamos de nuestro máximo evento distrital, nuestra Convención Distrital 4110 que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 22 al 24 de mayo del 2025. Confirmadas las conferencias que sustentarán: "Chumel Torres", sobre el tema "La Honestidad Paga"; Jorge Zarza, sobre el tema "La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos", y la de Enrique Garay, quien nos hablará sobre el tema: "La urgencia de hacer equipo". Sumamos ahora, la importantísima conferencia que impartirá Paulina Amozurrutia, con el tema "Equilibrio en la vida profesional y personal". Paulina es fundadora y dirigente de "Unión Mujer", "Educación con rumbo", y seamos héroes". Instituciones Internacionales para la mujer y la educación y es Consejera Delegada de Vertebración Social y Alianzas de la COPARMEX, por lo que todo el rotarismo en el distrito 4110, se encuentra motivadísimo Como ya hemos anunciado, todos nuestros eventos tienen como objeto principal, el capacitarnos y coordinarnos para conseguir mejores recursos, para aplicar programas que beneficien a nuestras comunidades. Si bien es cierto, que son eventos de gran compañerismo, donde se convive intensamente, se hacen nuevas amistades y se consolidan las ya existentes, lo más importante es que siempre se concluye con nuevos proyectos y mayores recursos para aplicarlos. Así es que ya les estaremos informando de los avances.

ESTRECHANDO HERMANDAD CON CLUBES DE ESTADOS UNIDOS.- Seguimos estrechando lazos con nuestros clubes hermanos de otras latitudes, tocó en esta ocasión asistir al evento organizado por el Distrito 5520 de New México, Texas, EE.UU, quien se ha convertido en un Club estratégico para las subvenciones globales de nuestro distrito 4110.

Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Ángel Morales, con el tema: ¿ROTARY SE HA ESTANCADO O ESTABILIZADO? La amistad contribuye generosamente al éxito de todos y no hay motivo alguno para no aprovechar ese gran poder de la amistad para cumplir parte de las tareas de este mundo.

THE ROTARIAN, septiembre de 1912

En la cápsula rotaria #42 de abril 16, di a conocer una semblanza de nuestro presidente 2025-2026 de RI, Mario César Martins de Camargo y él mencionó que, si miramos nuestras cifras, algunas personas dirán que nos hemos estabilizado en 1.2 millones. Y nos dice: la palabra "estabilizar" hace que la gente se relaje, mientras que la palabra "estancar" hace que la gente quiera hacer algo al respecto.Rotary International, con 120 años de historia, es una de las organizaciones de servicio más reconocidas del mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, ha enfrentado un estancamiento en su membresía mundial. Las causas son múltiples y complejas y no obedecen a un solo factor, sino a una combinación de razones sociales, culturales e internas que limitan su crecimiento. Uno de los grandes desafíos de Rotary es su imagen pública.

Sabemos que realizamos muchas labores de servicio como la erradicación de la polio, el desarrollo comunitario y la paz, pero pocas personas fuera del entorno rotario conocen estas actividades. Se puede percibir a Rotary como una organización elitista, anticuada o cerrada, lo cual disuade a posibles nuevos miembros, especialmente a las generaciones más jóvenes que buscan experiencias para entretenerse y sin tantos compromisos. Relacionado con lo anterior, está el cambio generacional. Los valores, estilos de vida y formas de participación de las jóvenes difieren mucho de los de las generaciones anteriores.

Los jóvenes buscan flexibilidad, sentido de propósito y uso de la tecnología. Muchos clubes rotarios mantienen esquemas rígidos de reuniones presenciales, esto crea una desconexión entre la estructura tradicional del club y las expectativas del voluntariado moderno. Pero, el protocolo rotario que se sigue en las sesiones de cada semana, le da cohesión y al ser presenciales, nos da la oportunidad de charlar y convivir con nuestros amigos de muchos años y conocer a los nuevos socios.

Otro factor clave es la falta de renovación interna. Algunos clubes funcionan como grupos cerrados, con programas poco acogedores para los nuevos integrantes. Esto se traduce en poca retención: muchos se integran, pero no encuentran un espacio de valor personal o de pertenencia y se van. Además, hay clubes que tienen tendencia a asignar el trabajo a unos pocos mientras otros miembros se quedan como espectadores, lo que reduce la motivación y el sentido de utilidad.

Para integrar a los nuevos socios y que se sientan útiles, bienvenidos y conectados se recomienda asignar a cada nuevo socio un mentor que lo guíe en los primeros meses como rotario. Hacer reuniones específicas para nuevos socios, donde se explique qué es Rotary, cómo funciona el club y cómo puede involucrarse. También es útil preguntarle en que área o comité le gustaría participar e invitarlo a participar desde el inicio en un comité o proyecto. También es útil, asegurar que todos participen en comités o proyectos, evitando que las mismas personas hagan todo. Hacer reuniones atractivas y dinámicas, escuchar a los socios, hacer encuestas anónimas para conocer que motiva y que desanima y tomar decisiones con base a estas opiniones. Y, sobre todo: agradecer públicamente el trabajo de los socios, siempre. Y no olvidar lo que para nosotros los rotarios es motivo de orgullo el pertenecer a esta institución y que esto conlleva derechos y también obligaciones. Por eso es muy importante enfocar bien nuestras baterías a la hora de invitar a nuevos prospectos. AHÍ ESTA LA CLAVE DEL ÉXITO.

No olviden: "Servir con Alegría".