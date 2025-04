Minuto Rotario

El poder de Dios es absoluto. Sobre la vida y la muerte. No es un Dios de madera, de fierro, sino un Dios vivo. Que tiene el control de todo.“Porqué buscáis entre los muertos al que está vivo. No está aquí, ha resucitado”.

ENTREGA DE BECAS.-

Es realmente gratificante para todos los socios rotarios, el poder ver el rostro de los jóvenes que reciben un abrazo, y un apoyo para sus estudios. Por eso, el evento donde el Club Rotario de Torreón hace entrega de Becas, nuestro “Emblemático Programa” cada año, cuenta con la asistencia de la mayoría de los socios, quienes entienden que no solo es entregar a los jóvenes estudiantes destacados un apoyo económico, sino el poder darles un abrazo y decirles, que la sociedad reconoce su esfuerzo, que valora su actitud de ser mejores y prepararse para enfrentar la vida con éxito.

Que el mejor camino es el del estudio, y una vida llena de valores, así como el de la integración social. Que para la sociedad, son importantes. Que en el Club Rotario les reconocemos y apoyamos. Nuestro evento de entrega de becas 2024-2025 se llevará a cabo el próximo día 26 de abril, en las instalaciones de la Feria de Torreón a las 8.00 a.m.

TODOS UNIDOS POR UNA MEJOR SONRISA.-

El Club Rotario de Torreón Campestre, invita a la sociedad en general a la Carrera con causa que se llevará a cabo este próximo día 11 de mayo. 10 millas, 5 kilómetros y carreras infantiles. El evento es para apoyar al programa que con tanto éxito han llevado a cabo durante más de 33 años, de “Todos por una mejor sonrisa”. Este programa tiene como objetivo el atender odontológicamente a niños y niñas con capacidades diferentes, que incluso, requieren de atención en quirófano y procedimientos muy costosos.

EL RYLA MAS GRANDE DEL MUNDO.-

Impresionante el RYLA (Rotary Youth Leadership Awards-Premios de Rotary para liderazgos juveniles) que llevan a cabo cada año, y que ahora se celebrará los días del 15 al 17 de mayo, en la ciudad de Ramos Arizpe, por el Club rotario de esa ciudad. El RYLA es un programa muy importante de Rotary para el desarrollo de liderazgo de los jóvenes. Se llevarán a cabo seminarios, presentaciones, talleres, actividades de trabajo en equipo y networking con otros jóvenes y líderes comunitarios. En esta ocasión serán más de mil jóvenes reunidos para recibir conferencias y llevar a cabo eventos de dispersión, donde los valores de Rotary son lo más importante. Este programa busca empoderar a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus comunidades y en el mundo.

FESTEJO INTERNACIONAL DEL ROTARISMO.-

El pasado sábado 19 de abril, el rotarismo en el mundo celebró lo que sería el cumpleaños 157, del Fundador de Rotary International, Paul P. Harris. Demos una pequeña semblanza. Lo primero que tenemos que destacar es que Rotary comenzó con la visión de este hombre. Harris nació el 19 de abril de 1868 en Racine, Wisconsin (EUA). A los tres años fue trasladado a Wallingford, Vermont, donde quedó al cuidado de sus abuelos paternos. Asistió a la University of Vermont y Princeton University, y recibió su título de abogado en la University of Iowa en 1891. En 1896, Harris estableció un bufete jurídico en Chicago.

Cuatro años después, en cierta ocasión cenó con su colega Bob Frank y dieron un paseo por el barrio, en el norte de Chicago, y visitaron algunos establecimientos comerciales. Harris quedó muy impresionado con la familiaridad en el trato entre Frank y los tenderos, porque extrañaba ese tipo de camaradería que hasta el momento no había presenciado en la gran ciudad. Entonces se preguntó si habría alguna manera de rescatar ese trato amable, similar al de su infancia en Wallingford. “Pensé que me sentía igual que cientos o miles de recién llegados a la gran ciudad. Seguramente a muchos otros jóvenes del campo y pequeños pueblos que venían a quedarse en Chicago les pasaba lo mismo. ... ¿Por qué no reunirlos? Si otras personas también anhelaban ese ambiente de compañerismo, podríamos organizar algo juntos”. Con el tiempo, Harris convenció a varios colegas de negocios para formar una organización destinada a los profesionales de la localidad. El 23 de febrero de 1905, Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey se reunieron en la oficina de Loehr, y esa fue la primera reunión de un club rotario. En febrero de 1907, Harris fue elegido tercer presidente del Club Rotario de Chicago. Al final de su presidencia, procuró ampliar el alcance de Rotary más allá de la ciudad. Hubo socios que no estaban de acuerdo debido a los costos adicionales que implicaría la expansión, pero Harris insistió y en 1910, Rotary ya funcionaba en otras ciudades importantes de EUA Harris constató la necesidad de formar una asociación nacional gestionada por una junta directiva con funciones ejecutivas. En agosto de 1910, los rotarios celebraron su primera Convención nacional en Chicago, en la cual los 16 clubes en funcionamiento constituyeron la Asociación Nacional de Clubes Rotarios (actualmente Rotary International), y Harris fue elegido presidente por unanimidad. Al concluir su segunda presidencia, Harris renunció por motivos de salud, personales y profesionales. De todos modos, fue elegido presidente emérito por decisión de la Convención y ejerció dicho cargo honorífico hasta su muerte. A mediados de la década de 1920, Harris retomó el servicio rotario activo, en calidad de portavoz de la organización. Para promover la afiliación y el servicio, asistía a las Convenciones y visitaba clubes en todo el mundo, a menudo acompañado por su esposa, Jean. Tras una prolongada enfermedad, Harris murió en Chicago, el 27 de enero de 1947, a los 78 años. Antes de su deceso, había indicado que en vez de flores prefería contribuciones a La Fundación Rotaria, y coincidió que unos días antes de su fallecimiento, los líderes de Rotary se habían comprometido a realizar una importante campaña de captación de fondos para la Fundación. Tras su muerte, Rotary instituyó el Fondo de Homenaje Póstumo a Paul Harris, y se alentó a los rotarios a contribuir con el fondo, destinado a las causas preferidas de Harris. En los 18 meses siguientes a su deceso, La Fundación Rotaria había recibido 1,3 millones de dólares, como apoyo al primer programa de la Fundación, las becas de posgrado para estudios en el exterior. Esta es la impresionante biografía del fundador de Rotary. Una vida dedicada al servicio de los demás.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- CONVENSIÓN DISTRITAL.-

Una más. Una más de las interesantísimas conferencias que se sustentarán en nuestra próxima Convención Distrital, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 22 al 24 de mayo del 2025, pues ahora a las conferencias que sustentarán: “Chumel Torres”, sobre el tema “La Honestidad Paga”, y Jorge Zarza, sobre el tema “La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos”, sumamos la de Enrique Garay, quien nos hablará sobre el tema: “La urgencia de hacer equipo”. Garay, un amplio conocedor del Deporte en el mundo, sostiene que: “La educación del deporte se traslada a la vida personal y profesional, y está convencido de que tenemos que vivir y competir como atletas.” Motivadísimo todo el rotarismo en los cinco Estados que comprende nuestro Distrito 4110, desde Chihuahua, hasta Aguascalientes, pasando por Coahuila, Durango y Zacatecas. Así es que ya estaremos reportando de los eventos que se vayan sumando a nuestro máximo evento distrital, sobre todo porque son eventos donde el intercambio de experiencias y la combinación de esfuerzos, traen como consecuencia la realización de nuevos y mejores proyectos en beneficio de nuestras comunidades.

JORNADAS DE SALUD VISUAL.-

Listas las Jornadas de salud visual que llevarán a cabo El Club Rotario de Gómez Palacio, El Vergel, y FURMEX, (Fondo Unido Rotario de México A.C.), CARITAS Diocesana de Gómez Palacio, y Fundación Devlyn, este próximo día 23 de abril próximo, con la cual se pretende apoyar a 400 personas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 8717237859 y 8717235155. Y paralelamente el Club Rotario de Camargo, Chihuahua el día 24 de abril. Felicidades a ambos clubes. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema: EL MAYOR REGALO DE ROTARY AL MUNDO: ES SU GENTE.- Muchos hombres cambian tras convertirse en rotarios. Aprenden a descubrir las oportunidades de servicio existentes en sus respectivas localidades y en otros países.

Mensaje ante la convención de RI de 1930 Chicago, Illinois, EUA. “El mayor activo de Rotary no es nuestra historia, nuestros proyectos o incluso nuestro inigualable alcance global. “Son nuestros socios” manifestó Mario César el 10 de febrero, durante la Asamblea Internacional en Orlando, Florida. Y nos compartió unas palabras sobre el lema que guiará el nuevo año rotario 2025-2026: “UNIDOS PARA HACER EL BIEN” Esta frase, sencilla pero profunda, refleja la esencia más pura del ideal rotario.

No se trata solo de un llamado a la acción, sino de una invitación a fortalecer nuestra identidad colectiva, a recordar que la verdadera fuerza de Rotary no reside en cada socio por separado, sino en lo que somos capaces de lograr JUNTOS, cuando unimos nuestros corazones, nuestras manos y nuestras voluntades. En un mundo que enfrenta desafíos complejos – desde crisis humanitarias, hasta el cambio climático, desde la lucha contra enfermedades hasta la educación de calidad --, Rotary se mantiene como un faro de esperanza. Y este lema nos recuerda que nuestra capacidad de generar impacto crece de forma exponencial cuando actuamos unidos, con propósito y con pasión. Mario César Martins de Camargo, con su visión clara y su experiencia en el servicio, nos inspira a mirar más allá de nuestras reuniones semanales y a preguntarnos: ¿Cómo podemos, como red mundial de líderes comprometidos, potenciar nuestro servicio y amplificar el bien que hacemos? La respuesta está en la UNIDAD. Una unidad que no exige uniformidad, sino respeto por la diversidad. Una unidad que valora la voz de cada rotario, sin importar su cultura, edad o experiencia, porque todos tenemos algo valioso que aportar. “Unidos para hacer el bien” también nos conecta con la vocación de Rotary de tender puentes: entre comunidades, entre generaciones, entre sectores. Nos llama a trabajar codo con codo con aliados estratégicos, con jóvenes líderes de Interact y Rotaract, con organizaciones que comparten nuestra visión de un mundo más justo y solidario. Amigos, hagamos de este lema una realidad palpable en nuestras comunidades. Que “Unidos para hacer el bien” no sea solo el lema de un año rotario, sino una guía permanente para nuestra vida rotaria y personal. Porque cuando nos unimos, el bien que hacemos no tiene límites. No olviden: “Servir con Alegría”.