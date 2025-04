Minuto Rotario

La fe mueve montañas.

"Porque de cierto os digo que cualquiera

que dijere a este monte: quítate y échate

en el mar, y no dudare en su corazón, sino

creyere que será hecho lo que dice, lo que

Diga le será hecho".

INVOLÚCRATE: Únete a los más de 1,2 millones de vecinos, amigos, líderes y solucionadores de problemas de Rotary, los cuales ven un planeta en que las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos. Afíliate a uno de los 46,000 Clubes, donde con su energía y compromiso, los socios de Rotary, son el motor que impulsa a nuestra organización a crear un cambio positivo. Juntos transformamos vidas en nuestras comunidades y el mundo entero. Las agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas que comparten un interés común. Las agrupaciones son ideales para conocer amigos de todas partes del mundo, practicar tu profesión o pasatiempo y mejorar tu experiencia en Rotary. El día de hoy te hablaremos de solo una de las actividades que desarrollamos en el mundo.

FOMENTO DE LA PAZ.- Hoy en día, 70 millones de personas son desplazadas como resultado de conflictos, violencia, persecución y violaciones de los derechos humanos. La mitad de ellos son niños. En Rotary rechazamos la violencia como estilo de vida. Rotary emprende proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer la capacidad de las comunidades para resolver conflictos.

ROTARY CREA ESPACIOS DE PAZ.- Al ser una organización humanitaria, la paz es una piedra angular de nuestra misión. Creemos que cuando las personas trabajan para construir la paz en sus comunidades, dicho cambio puede tener un efecto a nivel mundial. Mediante la realización de proyectos de servicio y el apoyo a las becas y los programas de los Centros de Rotary pro Paz, nuestros socios toman medidas para abordar las causas subyacentes de los conflictos como la pobreza, la discriminación, las tensiones étnicas, la falta de acceso a la educación y la distribución desigual de los recursos. Nuestro compromiso con la construcción de la paz hoy en día responde a nuevos desafíos: cómo podemos tener el mayor impacto posible y cómo podemos lograr nuestra visión de un cambio duradero. Estamos abordando el concepto de paz con mayor cohesión e inclusión, ampliando el alcance de lo que entendemos por consolidación de la paz y encontrando más formas de que la gente se involucre.

Las Cuatro Funciones de Rotary en la Promoción de la Paz.- Los Socios de Rotary son:

Practicantes.- Nuestra labor de lucha contra las enfermedades, suministro de agua salubre y saneamiento, la mejora de la salud de las madres y los niños, el apoyo a la educación y el crecimiento de las economías locales, crean directamente las condiciones óptimas para el establecimiento de sociedades pacíficas.

Educadores.- Nuestros Centros de Rotary Pro Paz, han formado más de 1800 becarios para que se conviertan en catalizadores eficaces de la paz a través de sus carreras en el gobierno, la educación y las organizaciones internacionales.

Mediadores.- Nuestros socios han negociado ceses del fuego humanitarios en zonas de conflicto para permitir que los vacunadores de la polio lleguen a los niños que están en peligro.

Promotores.- Nuestros socios tienen un papel integral como participantes respetables e imparciales durante los procesos de paz, y en la reconstrucción posterior a los conflictos. Nos concentramos en la creación de comunidades y en la convocatoria de grupos conectados, inclusivos y resilientes.

Apoyamos la paz.- El Grupo de Acción de Rotary por la Paz, ofrece a los rotarios los recursos y el apoyo necesario para desarrollar proyectos de paz y convertir ideas ambiciosas en realidades que transforman vidas. Nuestra salud es el activo más valioso que tenemos, no obstante 400 millones de personas en el mundo no cuentan con los medios o acceso a la atención básica de salud. Para nosotros, el acceso a servicios de salud de calidad es un derecho universal. Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza a millones de personas en todo el mundo. Razón por la cual damos suma importancia al tratamiento y la prevención de enfermedades. Nuestras obras de salud son pequeñas y de gran alcance. Establecemos clínicas provisionales, centros de donación de sangre e instalaciones de formación en comunidades marginadas afectadas por un brote que carecen de servicios de salud. Diseñamos y construimos el tipo de infraestructura que permite trabajar juntos a médicos, pacientes y autoridades. Nuestros socios emprenden actividades para combatir males como el paludismo, SIDA, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes y la poliomielitis. Debido a la importancia de la prevención, nos enfocamos también en la educación sanitaria y la prestación de servicios médicos ya sean exámenes de audición, vista u odontológicos.

CÓMO AYUDA ROTARY.- Puesto que las enfermedades no se previenen por sí solas, educamos y equipamos a las comunidades para detener la propagación de enfermedades mortales. Los socios de Rotary emprenden cientos de proyectos de salud durante el año en todas partes del mundo.

Nuestro Impacto en la Salud.- La Fundación Rotaria está cambiando el mundo con las subvenciones que ofrece para la implementación de actividades y proyectos en todo el mundo. 65 Millones de dólares es el monto invertido por Rotary en subvenciones para combatir enfermedades. 99 % de los casos de polio se redujeron desde el inicio de nuestro programa en 1985.

Rotary realiza obras impresionantes.- Suministro de agua salubre: Junto con otras entidades colaboradoras, Rotary ha suministrado agua salubre a más del 80% de la población en Ghana en su lucha contra la enfermedad del gusano de Guinea.

Reducción de infecciones por VIH: Los socios de Rotary en Liberia facilitan pruebas de VIH para mujeres embarazadas. Gracias a la atención prenatal que reciben las madres gestantes, se ha reducido el número de nuevas infecciones por VIH en un 95% en los últimos dos años. Erradicación de la polio: Los socios de Rotary han jugado un papel predominante en la campaña de erradicación de la polio. Gracias a sus esfuerzos, la enfermedad no solo ha sido eliminada en 122 países sino que también los sistemas de salud cuentan ahora con la infraestructura necesaria para contener otras epidemias como la enfermedad por el virus del Ébola. El suministro de agua, el saneamiento y la educación sobre la higiene son necesidades básicas para gozar de un ambiente saludable y una vida productiva. Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua potable e instalaciones de saneamiento, disminuyen las enfermedades transmitidas por el agua y los niños permanecen sanos por lo que asisten a clases de manera más regular, y las madres pasan menos tiempo transportando agua y más tiempo ayudando a sus familias.

Cómo ayuda Rotary.- Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés), la gente de acción de Rotary moviliza recursos, forja alianzas e invierte en infraestructura y capacitación para generar un cambio a largo plazo.

Nuestro impacto en el campo del suministro de agua potable y el saneamiento.- La Fundación Rotaria está cambiando el mundo al otorgar subvenciones que financian proyectos y actividades en todo el mundo o incluso en tu propia comunidad local.Rotary y su alianza con USAID.- Rotary ha forjado una alianza de colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Ghana, Madagascar y Uganda con el objeto de implementar programas sostenibles a largo plazo para mejorar el suministro de agua, el saneamiento y la higiene.

Desafío WASH en las escuelas.- Rotary busca motivar a nuestros socios a desarrollar proyectos sostenibles de agua, saneamiento y buenos hábitos de higiene en cinco países: Belice, Guatemala, Honduras, India, y Kenia. Proyectos WASH:

Desde 2013, La Fundación Rotaria ha invertido en más de 1000 proyectos WASH en más de 100 países. Mediante subvenciones otorgadas por La Fundación Rotaria y eventos de captación de fondos por parte de los clubes rotarios, nuestros voluntarios han emprendido proyectos para la purificación de agua, la educación sobre hábitos higiénicos, la construcción de retretes y la gestión de residuos.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- CONVENCIÓN DISTRITAL.- Atractiva e interesante nuestra próxima Convención Distrital, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 22 al 24 de mayo del 2025, ya que se siguen sumando a las interesantes conferencias a desarrollarse además de la de "Chumel Torres", sobre el tema "La Honestidad Paga", la que sustentará Jorge Zarza, reconocido conductor e influencer de televisión, quien hablará sobre el tema "La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos".

JORNADAS DE SALUD VISUAL.- Interesantes jornadas de salud visual que llevarán a cabo El Club Rotario de Gómez Palacio, El Vergel, y FURMEX, (Fondo Unido Rotario de México A.C.), CARITAS Diocesana de Gómez Palacio, y Fundación Devlyn, el día 23 de abril próximo, con la cual se pretende apoyar a 400 personas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 8717237859 y 8717235155. Y paralelamente el Club Rotario de Camargo, Chihuahua el día 24 de abril. Felicidades a ambos clubes. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema:

"UNIDOS PARA HACER EL BIEN" .- La amistad es una fuerza de evangelización. Miles de hombres han nacido de nuevo en el espíritu de Rotary. My Road to Rotary.

Conoce a Mario César Martins de Camargo, presidente de Rotary 2025-2026.- El currículum rotario de De Camargo se remonta a décadas atrás. Socio del Club Rotario de Santo André (Brasil), desde 1980, al año siguiente, con 24 años, se desempeñó como funcionario del Intercambio de Jóvenes de Rotary de su club y luego como presidente en 1992-1993. Fue gobernador del Distrito 4420 (parte del estado de Sao Paulo) en 1999-2000, fiduciario de la Fundación Rotaria 2015-2019 y director de Rotary International 2019-2021. También ha servido a Rotary como facilitador de aprendizaje de RI, miembro y presidente de comités y miembro de grupos de trabajo. De Camargo y su esposa, Denise da Silva de Camargo, también rotaria, son Donantes Mayores y Benefactores de la Fundación Rotaria. En el campo profesional, de Camargo fue presidente de Gráfica Bandeirantes y ha sido consultor en la industria gráfica de Brasil. En Rotary recibió la mejor capacitación para el liderazgo. De Camargo ha pertenecido a varias directivas en su sector, pero fue en Rotary que aprendió a ser líder. Rotary es la mejor escuela de liderazgo que he tenido, afirma. Rotary le enseñó a hablar en público, uno de los mayores temores de la gente, junto con volar. Si siguiera teniendo miedo a volar y hablar en público, no sería presidente de Rotary International, porque todo lo que hacemos es hablar en público y volar. También aprendió cuándo hay que dejar de hablar y ponerse a escuchar. Hay que prestar atención a lo que la gente dice, señala. Es un ejercicio de humildad. Y aprendió a motivar a personas a las que no se les paga para que realicen una tarea. Cuando motivas a voluntarios, no dispones de la herramienta del pago. La única herramienta que tienes es la inspiración, la motivación y el desafío de convertirlos en mejores personas. La gente lo llama "Mario Membresía".

No olviden: "Servir con Alegría".