Minuto Rotario

Siendo Rey, se despojó de todo su poder.

entrando triunfalmente, con humildad,

a Jerusalén, montado sobre un asno.

" Y todos decían: Bendito el rey que

viene en el nombre del Señor; paz en

el cielo y gloria en las alturas".

TODO UN ÉXITO LA QUINTA JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER. PROSTÁTATE. Felices nuestro Club Rotario Hermano North Shore de Houston, Texas, EE.UU, y el Club rotario de Torreón, por los grandes resultados que sigue aportando el Programa de Lucha Contra el Cáncer, en el cual ha sido vital la coparticipación del Centro de Investigaciones Biomédicas, de la universidad Autónoma de Coahuila. Esta programa a la fecha ya ha beneficiado a alrededor de 600 personas, que han podido hacerse la prueba para detectarse el cáncer, en forma gratuita, y con un método que no es invasivo, a través de una muestra de orina que se toma en el acto, sin preparación especial alguna. Son cerca de cinco millones de pesos la cantidad con la que se ha beneficiado a la comunidad lagunera. En esta ocasión toco a la Escuela Primaria Rotarios Cien Años, ser la anfitriona.

EL CLUB ROTARIO DE TORREÓN RINDE HOMENAJE A UN GRAN ROTARIO.- Tal y como estaba anunciada, el miércoles pasado 2 de abril, en la Sesión Semanal del Club Rotario de Torreón, se llevó a cabo el homenaje póstumo a un Gran Rotario: Raymundo Calvillo. Los encargados de poner el Marco de Honor para nuestro homenajeado, fueron nada más y nada menos que dos ExGobernadores Distritales y ExPresidentes del Club, Celso Reyes y Ángel Morales, quienes de viva voz, pudieron narrar todas las aportaciones que Raymundo hizo al rotarismo, incluso, las anécdotas personales que vivieron con Él.

SIGUE EN PIE CAPACITACIÓN.- Adelante con el seminario de Instrucción Rotaria que va a sustentar nuestro socio Ángel Morales que se llevará a cabo el día 3 de mayo.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- 104 AÑOS DEL CLUB ROTARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- No podía faltar la presencia en tan importante evento de nuestro Gobernador Sergio Tejeda, por ahí se le vio en el aniversario del Club Rotario de la Gran Tenochtitlán. Felicidades a los Clubes rotarios Juárez Integra, Juárez Transforma, e Innova Saltillo, por registrar sus actividades en el Programa "Rotary Pinta". Dentro de la Zona 25 A, a la cual pertenece el Distrito 4110, al que pertenece el Estado de Coahuila, son los tres Clubes que registraron actividades en este programa. La fecha límite para participar en este proyecto y registrar actividades concluyó el pasado 2 de abril.

PÉRDIDA LAMENTABLE.- La de Rosa Margarita Mendoza Hernández, fundadora del Club Rotario Centenario de Torreón. Hacemos llegar a toda su familia nuestro más sentido pésame.

INTERCAMBISTAS.- Como cada año, el Distrito 4110 llevó a cabo el proceso de selección de países, en el cual participaron 62 jóvenes, que irán a otros tanto países como intercambio, a vivir experiencias extraordinarias, y nuestro Distrito, recibirá a otros tantos jóvenes, que albergaremos en casas de rotarios de nuestro distrito.

TE DAMOS UNA MANO. Rotary International y el Gobierno del Estado de Chihuahua, están convocando a la Tercera Campaña para obsequiar a todas aquellas personas mayores de 8 años que requieran una Prótesis de Mano Gratuita. Este programa lo desarrolla Rotary desde el año de 2023, y ayer domingo 6 de abril, llevó a cabo una jornada más. Todos los interesados comunicarse al teléfono 6391017363, para futuras campañas.

CONVENCIÓN DISTRITAL.- Grande el ánimo y la participación que está generando, como cada año, nuestra convención distrital, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 22 al 24 de mayo del 2025, que cerrará con la Cena Baile del Gobernador. Interesantes eventos y conferencias dentro de las que destacan la de Chumel Torres que sin duda ha levantado gran expectativa, sobre todo por el tema: "La Honestidad Paga". Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema:

CUANDO UN AMIGO SE VA... Rotary nos hace bien, amigos míos. A los enfermos va y les dice "levántate y anda". Rotary prolonga la vida de cientos de miles de hombres; Rotary promueve la salud y la felicidad. Mensaje ante la convención de RI de 1946 Atlantic City, Nueva Jersey, EUA. El miércoles 02 de abril de 2025 se realizó una sesión solemne en memoria de un rotario nuestro que sirvió al club y a la comunidad por más de 45 años. Y en compañía de mi amigo GDA Celso nos tocó el privilegio de decir unas palabras sobre su vida y obras:

Conocí a Ray en 1996, en febrero cuando fui aceptado como socio de este gran Club Rotario de Torreón. En las sesiones de los miércoles tuvimos muchas ocasiones de sentarnos en la misma mesa, acompañados también de su gran amigo Luis Carlos Reyes. Ray era un rotario muy comprometido, nunca rechazaba una invitación a participar en las actividades del club. Durante su larga trayectoria como rotario se desempeñó en diferentes cargos de la mesa directiva como secretario y también como presidente del club. Pero no le gustaba ser protagonista, él hacia su labor muy efectiva, casi sin que se notara su presencia, pero siempre logrando sus metas.

Desde mis primeros años en el club, Ray me alentaba con sus palabras y dichos campiranos y cuando la situación se ponía grave, decía: Ángel, esos son los bueyes que tenemos y con esos tenemos que arar... y así, riéndonos resolvíamos los problemas. Cuando por muchos años nos encargamos de organizar los PETS aquí en Torreón, Ray participó activamente con toda la organización de esos importantes eventos distritales. Él se encargaba de la logística del evento, que se contara con todos los elementos necesarios.

En mi año de Gobernador, Ray me brindó todo su apoyo en la organización de la Conferencia de Distrito con sus contactos y amistades, logrando un buen número de patrocinadores que hicieron que la Conferencia fuera muy exitosa, tanto por el número de participantes, como por el contenido y organización de la misma y la participación de Ray fue decisiva. Y no solo participó activamente conmigo, también lo hizo con otros socios que fueron Gobernadores Distritales como Celso, Chaparrito y Rafa.

Pero su actividad predilecta fue la Feria, ahí Ray estuvo por muchos años actuando en el Consejo Directivo, fue presidente del Comité Organizador y principalmente se dedicó a proteger los terrenos de la Feria de los ejidatarios y últimamente también del Licenciado y su despacho, que en forma abusiva trataron de cobrar exorbitantes emolumentos por sus trabajos de defensa. Muy buen amigo, muy discreto, nunca lo vi enojado, de muy buen carácter y de muy buen humor, así era mi buen amigo Ray.

Siempre apoyó a La Fundación Rotaria con sus donativos. Además de que fue un gran rotario, siempre estuvo dispuesto a tender una mano amiga, a ofrecer una palabra de aliento, para aquellos jóvenes con problemas de adicción y no solo eso, sino que por muchos años presidió el Centro de Integración Juvenil de Torreón (CIJ), que tantos buenos resultados a logrado al rescatar a muchos jóvenes de las garras de las drogas. Sus valores y su amor por la juventud quedaron plasmados con su valiosa participación como tesorero del Consejo de Administración de la Universidad Autónoma de la Laguna. Su espíritu bondadoso y su optimismo se manifestó de muchas maneras como ya la he expresado. Su amor por su familia, su pasión por el golf, pero principalmente como excelente rotario de más de 45 años, pues ingresó en 1979 al club, hacen de mi amigo Ray, una persona inolvidable. Cada historia, cada consejo y cada muestra de afecto que nos brindó en sus amenas pláticas en las mesas que compartí con él en las sesiones del club no se olvidan.

Descansa en paz, querido amigo. Tu recuerdo seguirá en nuestras mentes y por favor, organiza a los rotarios por allá en el cielo, donde ahora te encuentras. Acompañamos a su familia y seres queridos en su dolor por la partida de Ray, pidiéndoles que encuentren consuelo en todos los gratos recuerdos que vivieron junto a él.

Cuando un amigo como Ray se va... todos tus amigos nos quedamos muy tristes, Celso, Felo, Jerry, Polen, Memito, Lito, Polo, El Chiquitito, El Pollo, Donato, Lechero, Mr.Lee, Li, Manolo, Kawasaky, Moy, Nachito, Memo, Angelote, Richardo, Vaquero, Pesitas, Luis Carlos, Chaparrito, Rogelio Sada, Ruso, Chago, Capitán, Franz, Chuy, Margarito, Franzi, Atilano, Pancholín, Chuy Salas y muchos más que se me escapan de mi mente, pero que él sabe quiénes son... Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío; Que no lo puede llenar la llegada de otro amigo... Ray, con mucho respeto y amistad rotaria te despedimos este día.

No olviden: "Servir con Alegría."