Minuto Rotario

"Grandes son sus maravillas y grandes

sus obras". La difusión del evangelio

es hablar de Jesucristo, que es obligación

propia de todos los Cristianos. Con total

respeto a cualquier denominación.

Se trata de hablar de Dios, de Jesucristo,

no de religión.

RESPETO.- Iniciamos nuestra participación, haciendo la aclaración que el inicio de la misma, en respeto a cualquier creencia, no se refiere a religión alguna, ni refleja la opinión de Rotary, sino solo la del autor de la columna.

ATERRIZANDO Y SABOREANDO EL PELS.- Después de asistir al Pels llevado a cabo en Ciudad Juárez Chihuahua los días 14 y 15 de marzo, al cual asistieron un número importante de rotarios de todo el distrito 4110, y que fue dirigido principalmente a directivas electas para el período 2025-2026, en todos los clubes del distrito se están llevando a cabo reuniones para hacer llegar todo el cúmulo de información y capacitación a todas las mesas directivas que entrarán en vigor en el próximo mes de junio, no fue la excepción en el Club Rotario de Torreón, en donde el pasado miércoles 26 de marzo, tocó el turno de exponer al Presidente Electo para el período 2025-2026, Ricardo Ortiz, todos la información recibida y explicarla, en la asamblea llevada a cabo ese día.

HABLANDO DE CAPACITACIÓN.- El seminario de Instrucción Rotaria que va a sustentar nuestro socio Ángel Morales y que estaba programado para el día 26 de abril, se cambió al día 3 de mayo, con el objeto de no interferir con el viaje a Houston, que harán varios miembros del Club, para seguir estrechando los lazos con nuestro Club Hermano de North Shore y seguir avanzando en las subvenciones que tanto beneficio han arrojado a la Comarca Lagunera.

QUINTA JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER. PROSTÁTATE. Y hablando de los beneficios de la relación del Club rotario de Torreón, Con al club Rotario North Shore de Houston, Texas, EE.UU, y como estaba programado este pasado domingo 30 de marzo, se llevó a cabo en la Escuela Primaria Rotarios Cien Años, de las 9.00 a las 13.00. la Quinta Jornada de Prostátate, que lleva a cabo el Club Rotario de Torreón, en coordinación con el Centro de Investigación Biomédica, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con esta jornada ya se rebasan las 500 pruebas. El examen normalmente tiene un costo de $8,000.00, pero aquí se aplica completamente gratuito, y algo destacable es que no es invasivo, ya que se lleva a cabo con una muestra de orina, que se toma en el acto, y que se deposita en un recipiente esterilizado que ahí mismo se proporciona. Mejor, Imposible. Así es que no hay pretexto para no acudir a hacerse la prueba.

EL CLUB ROTARIO DE TORREÓN RINDE HOMENAJE A UN GRAN ROTARIO.- Esta semana falleció un gran rotario:

Raymundo Calvillo, quien fue Presidente del Comité de la Feria y por mucho tiempo parte de la Directiva del Comité del Club. Sus aportaciones al rotarismo fueron muchas y muy valiosas, sobre todo al Club Rotario de Torreón y su Feria. Que en Paz Descanse nuestro socio Raymundo Calvillo, y que de pronta resignación a toda su familia.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- PRIMERO DAR GRACIAS A DIOS.- Lista la agenda de nuestro evento rotario más importante del año: La Convención Distrital. El miércoles 21 de mayo está destinado a la llegada y rompehielos, con una cena informal y torneo de golf. El primer día oficial de actividades jueves 22 de mayo, como ya es una costumbre, se iniciará con una Misa Oficial, dando gracias a Dios por un gran año de trabajo y resultados. Posteriormente se llevará a cabo la Inauguración, Sesión Plenaria-Conferencias, Comida y en la noche Cena Temática Vaquera. El Viernes 23 habrá una Sesión Plenaria, Conferencias, Comida, Te de la Gobernadora, Torneo de Dominó, Asamblea Distrital y Cenas Hogareñas. El sábado 24 cerramos con Sesión Plenaria, Conferencias, Desfile de Banderas, Clausura y Tarde Libre. Por la noche se llevará a cabo la Cena Baile del Gobernador. Cabe destacar que hasta el día de hoy y con el objeto de motivar la participación y asistencia a este evento, se mantiene la cuota preferencial de cuatro mil quinientos pesos. Los asistentes disfrutarán diversas conferencias que se expondrán en el evento, dentro de las cuales está la de Chumel Torres que sin duda ha levantado gran expectativa, sobre todo por el tema "La Honestidad Paga".

CAPACITACIÓN NACIONAL DEL ROTARISMO.- Sigue abierta la invitación del Instituto de Liderazgo Rotario, División México, para el Seminario de Actualización de Facilitadores ILR, dirigido a los Facilitadores Certificados del ILR, con el propósito de que pasen a formar parte de los facilitadores de la División México. El Seminario será este próximo día Lunes 7 de abril de las 19:00 a las 21:00 por la plataforma zoom. Para más información pueden llamar a Guillermo Rangel al 4493450817, a Antonio Vivanco al 5514515622, o a Guillermo Medina al 4491822240. O con nuestro Vicepresidente D4110 Mario Alberto Castillo Parra.

VISITA DE GOBERNADOR DEL DISTRITO 5529 DE ALBURQUERQUE.- Muy fructífera visita llevo a cabo a nuestro distrito el Gobernador del Distrito 5520, de Alburquerque, Nuevo México, siendo recibido por nuestro gobernador Sergio Tejeda, en la visita se llevó a cabo la primera de dos entregas de sillas de ruedas, que de inmediato empezó a reflejar el beneficio, con la entrega de sillas de ruedas a los Clubes rotarios de Ciudad Juárez y que sin duda beneficiará a todo el distrito.

CIBERSEGURIDAD EN LOS NEGOCIOS.- Interesante evento están llevando a cabo el día de hoy nuestros amigos del Club Rotario Emprendedores de Aguascalientes sobre el tema de Ciberseguridad en los negocios, en coordinación con la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad del Estado de Aguascalientes. Seguramente de gran utilidad para todos los socios empresarios de Aguascalientes.

ROTARY PINTA MÉXICO.- Seguimos con este programa en todo el distrito, esta vez, tocó el turno al Club Rotario Centenario de Torreón, que plasmó un mural en la Guardería entre Juárez y Cuauhtémoc en Torreón, Coahuila. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio rotario, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema: LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN ROTARY.- El rotarismo prospera en lugares donde los hombres piensan y donde el corazón del hombre es suficientemente grande para incluir la consideración por los demás.

THE ROTARIAN, septiembre de 1912.-

Normativas sobre la Religión en Rotary.- El Manual de Procedimientos de Rotary International establece claramente que la organización es apolítica y no sectaria. Esto significa que: Los clubes rotarios no deben promover ni favorecer ninguna religión en particular. Las reuniones y eventos deben mantenerse neutrales en términos de creencias religiosas. No se permite el uso de símbolos religiosos ni la realización de actos litúrgicos en el marco de las actividades oficiales. Sin embargo, Rotary reconoce la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida de muchas personas y respeta la libertad de creencias de sus miembros. En este sentido, si bien no se permite la promoción de doctrinas religiosas dentro del club, si se fomenta el respeto por la diversidad de pensamientos y credos.

Casos de Expresión Religiosa en Rotary.- En muchos clubes rotarios, es costumbre abrir las sesiones semanales con una invocación, un pensamiento o una reflexión por la paz. Usualmente tales invocaciones se ofrecen sin referencia a ninguna religión o creencia específica. En el Club Rotario de Torreón leemos la siguiente Invocación, en las sesiones de los miércoles: A ti Dios de bondad te damos gracias, Por el sustento de este día, y te pedimos que por tu bondad infinita, guíes a la humanidad por el sendero de la concordia y de la paz. Rotary International está presente en 200 países y regiones y cómo podemos esperar, hay clubes donde los miembros son de diferentes religiones a la nuestra. ¿Imagínense que asisten de invitados a un club rotario de Egipto, donde la mayoría son musulmanes, al leer esa invocación, a que Dios se refieren? Pues a Alá, y ahora vayamos a un club de Israel, ¿cuándo leen esa invocación a que Dios están los judíos refiriéndose? Pues con toda seguridad que piensan en Yahvé. Así nosotros en el Club Rotario de Torreón dónde somos mayoritariamente católicos, cuando leemos esa invocación pensamos en Nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma INVOCACIÓN.

Consecuencias de la Promoción religiosa en Rotary.- Cuando un club rotario favorece una religión específica, pueden surgir problemas como: Exclusión de personas con creencias diferentes. Conflictos internos entre los miembros. Posible incumplimiento de las normativas de Rotary International. Para evitar esas situaciones, los clubes deben asegurarse de que sus actividades sean inclusivas y neutrales, evitando cualquier manifestación que pueda percibirse como proselitismo religioso. En las Convenciones Internacionales, es tradicional que se disponga de un espacio como capilla ecuménica, en dónde los rotarios con su diversidad de culturas y creencias religiosas, puedan meditar en silencio con una tolerancia a todas las diferentes formas de fe personales. Y como cada club rotario del mundo es autónomo, la práctica de presentar un pensamiento o invocación en las reuniones, se deja completamente a las tradiciones y costumbres de cada club, en la inteligencia de que estos rituales en las reuniones sean conducidos de una forma tal que respete las convicciones religiosas y la fe de todos los socios presentes. Y tú que piensas de todo esto?.

No olviden: "Servir con Alegría".