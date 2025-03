Minuto Rotario

Servir a los demás con alegría. Esa es la misión de toda persona en el mundo. El que no vive para servir, no sirve para vivir.

"Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"

TRASCENDENTE EXPOSICIÓN.- En la sesión de este pasado miércoles 5 de marzo, el Club Rotario de Torreón recibió la visita del Director General del Hospital Ángeles de Torreón, Dr. César Alonso Verdeja, quien fue acompañado por el Dr. Ismael Treviño Barrón, para exponernos la conferencia "El Futuro ya está aquí, Experiencia en Cirugía Robótica en Torreón." Nos mostraron, como el Hospital Ángeles se ha convertido en el líder de la cirugía robótica en el Norte del país. En apenas siete meses de haber capacitado a los primeros médicos y haber instalado el robot Davinci, realizaron las primeras 100 intervenciones. A la fecha llevan ya 180 cirugías robóticas. La enseñanza valiosa de esta plática fue el que los rotarios, tuviésemos conocimiento de que estas técnicas, que solo estaban en Europa o EE.UU., ya están en nuestra ciudad y conocer sus ventajas: La cirugía robótica es mínimamente invasiva, con menos riesgos e incisiones más estéticas y reducidas, es más precisa y eficiente, tiene una cámara tridimensional que aumenta la visión del ojo del cirujano hasta 20 veces en el campo quirúrgico y reduce la estancia hospitalaria. Además los pacientes que se someten a esta técnica, pueden incorporarse más rápidamente a su vida cotidiana. Damos las más sinceras gracias al Hospital Ángeles y a su Director General el Dr. Verdeja, por preocuparse por difundir, en los diversos sectores sociales, la existencia de los adelantos tan significativos, que son en beneficio de la comunidad lagunera.

FELICIDADES A LA SOCIEDAD LAGUNERA Y AL CLUB ROTARIO DE TORREÓN.- Una vez más estamos muy contentos en el Club Rotario de Torreón Distrito 4110, porque hemos logrado en coordinación con el Club Rotario North Shore, de Houston, Texas, Estados Unidos, Distrito 5890, la aprobación de la Fundación Rotaria, de nada menos que 91,667 USD, para nuestro Programa "Diagnóstico inmunohistoquímico de cáncer de próstata, colorectal y mama. Felicidades en especial a nuestros socios el Dr. Ignacio Méndez Lastra, y Celso Reyes por aplicarse con toda su experiencia y tiempo a ello, y al Dr. Jorge Haro, del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien ha sido un apoyo y promotor incansable de este proyecto. En hora buena a toda la Comarca Lagunera, porque esto nos permitirá ayudar a más laguneros, que al final de cuentas ese es el objetivo principal de nuestro club.

PROGRAMAS DE GRAN ESCALA.- El Presidente de la Fundación Rotaria de Torreón Fernando Jiménez, nos ha dado a conocer valiosa información acerca de la Convocatoria que La Fundación Rotaria Internacional a lanzado para todos aquellos clubes que participen en proyectos de servicio exitosos, para que puedan ampliarlos considerablemente, otorgándoles hasta un monto de dos millones de dólares a cada proyecto. Se llevarán a cabo dos seminarios web al año, para capacitar y orientar a todos aquellos interesados. El primero será este miércoles 19 de marzo de 2025 a las 8.00 hora de Chicago, EUA, que se ofrecerá en Inglés con traducción al Español, Francés y Portugués.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- "COMO VAMOS EN EL DISTRITO 4110". Tal y como estaba anunciado, acompañado de todos los Presidentes de los Comités de Distrito, nuestro Gobernador Sergio Tejeda, llevó a cabo el pasado 4 de marzo vía zoom, el "Informe Cómo Vamos". Impresionante realmente los grandes resultados obtenidos por el Comité Distrital, al que todavía le quedan unos meses de gran actividad. El Gobernador Sergio Tejeda, felicitó, no solo a todos los presidentes de comités distritales, sino a las directivas de todos los clubes pertenecientes al Distrito, gracias a los cuales se deben los buenos resultados obtenidos.

INFORME DE LA FUNDACIÓN ROTARIA DISTRITAL.- La que rindió su informe semestral fue nuestra compañera rotaria Violeta Angelina Jáquez, como siempre muy claro y con grandes avances.

EMPODERAMIENTO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.- Prometedor programa que está llevando a cabo el Comité de Damas del Club Saltillo de Valle Arizpe, coordinado por su presidenta Diana Recio, arrancó con 9 jardines de niños y una escuela primaria beneficiando a 1450 niños. Previamente se capacitó a las directoras y posteriormente a los docentes, quienes junto con los padres de familia, acogieron con gusto el programa. Seguros estamos que es en la niñez y la adolescencia donde debemos trabajar más. Se sumaron a este programa los Clubes Rotarios: Ejecutivo Aguascalientes; Maderas, Chihuahua; Real de Juárez; Zacatecas 2000; Aguascalientes Bosques; Acuña; Saltillo Empresarial, y Fundación Lasalle de Saltillo.

JORNADA DE CEGUERA EVITABLE.- Promovida por Fundación Rotaria de Guerrero, Chihuahua, que preside nuestro socio rotario Jimmy Holguín, se llevará a cabo del 25 al 28 de marzo, en esa ciudad, la Jornada de Ceguera Evitable a través de la Clínica Rotaria de ciudad Guerrero, Chihuahua, se verán:

1.- Cirugía de cataratas, 2.- Prevención y tratamiento de glaucoma y retinopatía diabética; 3.- Optometría con exámenes de la vista. 4.- Adaptación y donación de lentes, y 5.- Odontología con servicio de rayos X, profilaxis, extracción y salud bucal.

ROTARY FESTEJANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- El pasado jueves 6 de marzo se llevó a cabo en la Zona 25 A, a la cual pertenece nuestro Distrito 4110, el Foro Virtual Internacional y Reconocimiento "MUJERES DE IMPACTO" Liderazgo Femenino en Rotary International. Participaron panelistas como Celia de Giay, Ex Vicepresidenta de Rotary International Pat Merryweather, Ex Vicepresidenta de Rotary International. Ex Gobernadora de Distrito Adriana de la Fuente. PE Coca Sevilla. 14 mujeres líderes de la Zona 25 A, entre ellas nuestra amiga socia Glafira Manríquez de nuestro Distrito 4110.

PELS 2025.- Quedó definido y aprobado el programa completo para nuestro PELS 2025, organizado por el Distrito 4110, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 14 y 15 de marzo, donde los rotarios aprovecharemos la oportunidad de convivir, aprender y conocer mucho más de rotary. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio rotario, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema:

ROTARY: ¿UNA UNIVERSIDAD PARA LOS ROTARIOS?.- Al promover la buena voluntad y la comprensión internacional, debe uno recordar la importancia de transmitir nuestro mensaje a gran número de personas- afiliadas a Rotary o no- y tener en cuenta que individualmente es imposible llegar a un público tan numeroso. Peregrinations, Vol. II.- Rotary International es una de las organizaciones más grandes y reconocidas a nivel mundial.

Como sabemos, su misión principal es promover la paz, combatir enfermedades, proporcionar los medios para que pequeñas comunidades tengan acceso al agua potable, apoyamos la educación y fomentamos el desarrollo económico de nuestras comunidades.

Sin embargo, nos preguntamos si Rotary puede ser considerado una "universidad" para los rotarios, en el sentido de que proporciona conocimientos, habilidades y valores que nos ayudan a transformarnos en líderes y agentes de cambio en los lugares donde vivimos.

En primer lugar, es importante aclarar que Rotary International no es una universidad en el sentido académico tradicional. No otorga títulos universitarios ni ofrece programas de estudio formalizados con acreditación oficial. Sin embargo, a través de su estructura y programas de formación, Rotary proporciona a sus miembros un ambiente de aprendizaje continuo, similar al de una institución educativa. Uno de los aspectos más importantes de la educación dentro de Rotary es sin duda, el desarrollo del liderazgo. A través de nuestras reuniones semanales, conferencias, seminarios, convenciones distritales e internacionales, hasta en las cenas hogareñas, la instrucción sobre temas rotarios es siempre prioritario. Por lo que en forma permanente los rotarios tenemos la oportunidad de mejorar nuestras habilidades de comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones.

Estas competencias son fundamentales para cualquier líder y Rotary las fomenta activamente entre sus miembros. Además, tenemos el Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) que es un programa de capacitación y desarrollo de liderazgo ofrecido por Rotary International y que ofrece capacitaciones específicas y gestión de proyectos.

Otro aspecto educativo importante de Rotary es su compromiso con el servicio y la responsabilidad social. Con la participación en proyectos locales e internacionales, los rotarios adquirimos conocimientos sobre diversas problemáticas sociales y económicas.

Esto nos permite desarrollar una visión global y una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan muchas comunidades.

En este sentido, Rotary funciona como una "universidad de la vida", donde los miembros aprendemos haciendo, en lugar de estudiar en un aula. Además del liderazgo y el servicio, Rotary también proporciona oportunidades de aprendizaje en áreas como la diplomacia, la oratoria, la recaudación de fondos y la administración de organizaciones sin fines de lucro.

Los rotarios asistimos a foros y eventos específicos de instrucción como los PELS (President Elect Lidership Seminar) donde se discuten temas de relevancia para el buen manejo de los clubes, Por otro lado, Rotary también ofrece oportunidades educativas formales como becas y programas de intercambio.

La Fundación Rotaria otorga becas para estudios de posgrado en áreas relacionadas con la paz y el desarrollo, lo que refuerza el compromiso con la educación y la formación de líderes comprometidos con el bienestar mundial. Por último, aunque Rotary no es una universidad en el sentido académico, si cumple un papel fundamental en la educación de sus miembros. A través del liderazgo, el servicio y la capacitación continua, Rotary se convierte en una escuela de vida donde nosotros los rotarios podemos crecer personal y profesionalmente.

En este sentido, si podemos decir que Rotary es una "universidad de servicio", donde el aprendizaje se combina con la acción para generar un impacto positivo donde quiera que exista un club rotario.

No olviden: "Servir con Alegría".