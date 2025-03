Minuto Rotario

Cuaresma: Tiempo de preparación para La Pascua de Resurrección, que debe caracterizarse por el ayuno, la penitencia y la abstinencia. Es un tiempo de Reflexión, Perdón y Reconciliación.

A PASO FIRME.

Seguimos trabajando muy duro y con mucho amor en beneficio de nuestra sociedad. Esta semana el Club Rotario de Torreón, también tuvo una gran actividad. Se realizó nuestra acostumbrada Cena Hogareña, el lunes 24, donde el anfitrión fue nuestro amigo rotario Franz Von Bertrab. Noche de gran camaradería, donde se conversaron temas de interés rotarios. En nuestra Sesión Semanal de los miércoles, el día 26, se dio la participación de nuestro amigo rotario y Ex Gobernador Celso Reyes, quien nos expuso Un Enfoque Diferente sobre la Prueba Cuádruple. Como siempre, su charla se caracterizó por su sencillez y profundidad. El que sigue dándonos motivos de Orgullo Lagunero, es nuestro amigo rotario y Ex Gobernador, Angelito Morales, Empresario Vitivinícola destacado, quien con su empresa “Vinícola Cuatro Ángeles, Familia de Grandes Vinos”, sigue cosechando medallas de reconocimiento internacional, ahora le fueron otorgadas a su producción de Cabernet Savignon, laMedalla de Oro, y al Tempranillo la medalla de plata. 15 y 16 Medallas lleva ya para cada uno de ellos. Felicidades a Angelito, su esposa y toda la familia Morales. El que estuvomuy activo con un gran evento que reunió, nada menos que a 700 jóvenes de Bachillerato, en el Centro de Convenciones de Torreón, el pasado Jueves 27 de Febrero, fue nuestro socio rotario y amigo Margarito Nava, en su calidad de Presidente del Consejo Ciudadano del Centro de Integración Juvenil, llevándoles la campaña de prevención a las drogas y alcoholismo. No cabe duda, que es ahí, con los jóvenes donde debemos trabajar, para tener ciudadanos libres de ese flagelo. El Club Rotario Torreón Centenario, está invitando a la comunidad rotaria y a la sociedad en general a la noche Bohemia con causa, que se llevará a cabo el próximo día seis de marzo de 19:00 a 23:00 en “Villa 49 Jardín de Eventos”, ubicado en Calle Ramón Corona, No. 168, en el Centro de Torreón. Todo lo recaudado será para la compra de un ICAR 40 que será donado al Hospital Universitario de Torreón, que es un instrumento que se usa para la detección temprana de aumento de presión intraocular (dato de inicio de glaucoma) desde la infancia y evitar cegueras innecesarias. El Club Rotario Juárez Conecta, como muchos otros Clubes rotarios en el mundo, conmemoraron el 120 aniversario de Rotary trabajando por la comunidad con una carne asada, que recaudó fondos para ayuda de gruposmarginados. Por considerarlo una pieza bella de poesía, transcribimos lo que nuestro amigo y socio rotario del Club Rotario Delicias, José Carreón Ramos “El Santo” nos ha enviado esta semana, de la autoría de Jesús E. Tobías Páder: “Los he visto en todo el mundo. Los encuentro casi a diario. Dando ayuda a sus hermanos. En distintos escenarios. Llevan pan y dan abrigo. Donde todo es tan precario. Se divierten como niños aunque estén en un calvario. Tal vez ellos no lo saben, no son seres ordinarios, Instrumentos de Dios Padre, se disfrazan de Rotarios”.

MEGA REUNIÓN SAFE FAMILIES (FAMILIAS SEGURAS)

No olviden conectarse a la Mega Reunión que se realizará este próximo jueves 6 de marzo a las 18.00, sobre el tema “Salvemos a las Familias,” iniciativa de Rotary que está extendiéndose por todo el mundo, como una Iniciativa de Paz Global, al mismo tiempo que previene la violencia familiar y fomenta las relaciones respetuosas y la armonía de las familias en todo el mundo. El reto es que muchas personas se conviertan en Representantes Especiales y juntos romper el silencio sobre la violencia. Recordemos que la prevención del abuso comienza con uno mismo. Liga para registrarse:https://forms.gle/TBxBwTrAZtEEhJH49

ACTIVIDADES DISTRITALES / PREMIO A LA EXCELENCIA

Siguen llegando reportes de más Clubes Rotarios pertenecientes al Distrito 4110, que ya han reunido los requisitos para obtener el Premio a la excelencia, donde ha sido importantísima el apoyo que han dado nuestro Secretario Distrital “Mudo”, así como de Sergio Too Toy y lamaestra GlafiraManríquez, el último en reportar esta semana es el Club Rotario Ramos Arizpe, veremos la próxima semana cuantos más lo logran.

FORO DE SALUD MENTAL

El sábado 1 de marzo pasado el Distrito Rotario 4110, llevó a cabo con gran éxito y copiosa asistencia, con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, en el auditorio del Hospital Ángeles de ciudad Juárez Chihuahua, el Foro Rotario de SaludMental, sobre ansiedad, depresión y bienestar, tema sumamente importante de salud para la sociedad.

REUNION PARA CONOCER AVANCES DISTRITALES

El próximo martes 4 de marzo a las 19:00 hora CDMX, se llevará a cabo la reunión distrital, que dirigirá nuestro Gobernador Rotario Sergio Tejeda, acompañado de los Presidentes de Comités del Distrito 4110, la liga pueden obtenerla en el chat distrital. Esta reunión será con el objeto de dar a conocer los avances de cómo vamos en este año rotario de la magia. PELS 2025.Sigue en aumento el entusiasmo del rotarismo, para asistir al PELS 2025 organizado por el Distrito 4110, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 14 y 15 demarzo, donde los rotarios aprovecharemos la oportunidad de convivir, aprender y conocer mucho más de rotary.

CONFERENCIA BINACIONAL EE.UU-MEXICO

En el Distrito 4110 estamos muy motivados por las expectativas que naturalmente contiene la ya confirmada Conferencia Binacional que se realizará los próximos días 21 y 22 de marzo, entre los Distritos 5840, Clubes Rotarios de Del Río y San Marcos, Texas. EE.UU. y 4110, que será en la ciudad de San Marcos, Texas, muy esperanzadora y esperamos grandes beneficios de dicha reunión para los dos distritos, ya que además de fortalecer la amistad y cooperación, el tema principal, será el de los proyectos y subvenciones que ambos Distritos puedan desarrollar, que al final de cuentas se traducen en acciones en beneficio de la comunidad.

BECAS DE ROTARY PRO PAZ.

Seguimos invitando a los jóvenes estudiantes de Bachillerato y Profesional para que aprovechen la gran oportunidad de accesar a una de las 130 becas completamente financiadas a líderes dedicados de todo el mundo para que cursen estudios en los Centros de Rotary pro Paz, donde se combinan la capacitación académica y práctica con oportunidades para establecer contactos con el fin de desarrollar las capacidades de profesionales en el campo de la paz y el desarrollo para que se conviertan en eficaces catalizadores de la paz. Las becas cubren los gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y los costos de la pasantía y prácticas de campo. Del 2002 a la fecha se han capacitado a más de 1800 becarios que hoy trabajan en más de 140 países. Muchos de ellos ocupan cargos de liderazgo en gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y de investigación, agencias del orden y el mantenimiento de la paz, y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Se están promocionando también 50 becas que La Fundación Rotaria otorga anualmente de maestría y un máximo de 80 de certificado de desarrollo profesional en reconocidas universidades. Las solicitudes se recibirán hasta mayo de 2025.

EL RY LA MAS GRANDE DEL MUNDO

Siguen trabajando arduamente nuestros amigos rotarios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, con los preparativos para llevar a cabo los días 15,16 y 17 de mayo de este año, el RYLA más grande del mundo, “Seminario para líderes jóvenes.” donde estarán reunidos 1000 jóvenes de todo el Distrito Rotario 4110, con el objetivo de aumentar las habilidades de liderazgo y ayuda a la comunidad de los jóvenes.

CONVENCIÓN DISTRITAL 2025

Como ya lo hemos anunciado, los próximos días del 21 al 24 de mayo tendremos en nuestro Distrito 4110, nuestra Convención Distrital número LXVII en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, donde se desarrollarán conferencias, paneles y cursos de capacitación de interés nacional e internacional, a través de los cuales los rotarios nos capacitaremos para ser mejores en nuestras gestiones y acciones en beneficio de la sociedad.

CONVENCIÓN ROTARIA INTERNACIONAL2025

Preparándonos para nuestra Convención Internacional 2025 en Calgary, Canadá, que se realizará del 21 al 25 de junio, solo faltan 115 días al día de hoy, nuestra Zona Rotaria sigue aumentando la membresía inscrita al evento. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio rotario, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema:

CELEBREMOS ROTARY

¿En qué medida ha mejorado el mundo actual respecto al de hace dos siglos? ¿Nos ponemos acaso a pensar en que, en aquellos tiempos quemaban a la gente en la hoguera sólo por atreverse a pensar?

THE ROTARIAN, febrero de 1917.Rotary International: 120 Años de Servicio y Paz.El 23 de febrero de 2025, Rotary International celebró su 120o aniversario, un hito significativo en la historia de una organización que ha dedicado más de un siglo a fomentar la paz, la comprensiónmundial y el servicio humanitario. Fundado en 1905 por Paul Harris en Chicago, Rotary nació con el objetivo de unir a profesionistas y empresarios en la promoción de valores éticos, el liderazgo y la ayuda a la comunidad. Desde 1905, la organización ha promovido proyectos en educación, salud, desarrollo económico y erradicación de enfermedades, siendo su campaña “End Polio Now” uno de los programas de salud pública más exitosos en la historia, que ha contribuido a la casi total eliminación de la poliomielitis a nivel global, siendo hasta esta fecha el programa más importante de salud de nuestra organización. En su último reporte la OMS, del día 12 de febrero de 2025, por primera vez no se reportó ningún caso de Polio en el mes de enero del presente año.

DÍA DE LA PAZ Y LA COMPRENSIÓN MUNDIAL

El 23 de febrero también se celebra el Día de la Paz y la Comprensión Mundial, una fecha especial para reflexionar sobre la importancia del diálogo, la cooperación internacional y la solución pacífica de conflictos. Rotary ha desempeñado un papel clave en la promoción de la paz a través de sus programas de Centros de Rotary pro Paz, que ofrecen becas para formar a líderes en la prevención y resolución de conflictos, tal y como lo describimos líneas arriba. En un mundo donde los desafíos globales como las crisis humanitarias, el cambio climático y los conflictos armados continúan amenazando la estabilidad de las naciones, Rotary sigue siendo un actor clave en la búsqueda de soluciones. En este 120o aniversario, es fundamental recordar que la labor de Rotary no solo ha cambiado vidas, sino que ha dejado un legado de esperanza y servicio. Cada socio rotario somos un embajador de la paz y la comprensiónmundial, y el trabajo que realizamos en las comunidades es una prueba del poder transformador del servicio desinteresado. Que esta celebración inspire a más personas a unirse a esta noble causa y a continuar construyendo unmundomás justo y solidario. “La paz y el servicio no tienen fronteras, y en Rotary trabajamos juntos para hacer del mundo un lugar mejor.” No olviden: “Servir con Alegría”.