Minuto Rotario

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta."

Feliz día y mes del amor y la amistad deseamos a toda la sociedad a la que servimos. Estos dos valores son muy preciados y practicados en nuestro Club Rotario de Torreón.

Bienvenidos a nuestro espacio rotario, una ventana abierta de comunicación y convivencia cotidiana con la sociedad, a la cual pertenecemos y nos debemos.

120 AÑOS DE ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL.- Los rotarios en el mundo estamos felices y de manteles largos, ya que precisamente en este mes de febrero, Rotary International está cumpliendo nada menos que 120 años de aniversario. 40 AÑOS DE LA CREACIÓN DE END POLIO.- y nuestro proyecto insignia Polio Plus, cumplirá este año, 40 años de haberse puesto en marcha en el 1985. Un ejército de 1,400,000 Rotarios, Rotaractors e Interactors sumando esfuerzos.

INFORME DEL COMITÉ DE LA FERIA.- El pasado miércoles 5 de febrero, rindió su informe financiero la actual directiva de la Feria, que preside Gerardo Bejarano, quien se llevó las palmas de los asistentes, junto con la Directiva, por la excelente labor. BECAS DE ROTARY PRO PAZ.- Cada año, Rotary otorga 130 becas completamente financiadas a líderes dedicados de todo el mundo para que cursen estudios en los Centros de Rotary pro Paz. En estos, se combinan la capacitación académica y práctica con oportunidades para establecer contactos con el fin de desarrollar las capacidades de profesionales en el campo de la paz y el desarrollo para que se conviertan en eficaces catalizadores de la paz. Las becas cubren los gastos de matrícula y tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y los costos de la pasantía y prácticas de campo. Desde su inicio en 2002 a la fecha se han capacitado a más de 1800 becarios que hoy trabajan en más de 140 países. Muchos de ellos ocupan cargos de liderazgo en gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y de investigación, agencias del orden y el mantenimiento de la paz, y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. La Fundación Rotaria otorga anualmente 50 becas de maestría y un máximo de 80 de certificado de desarrollo profesional en reconocidas universidades. Los dos programas a escoger son: Programa de Maestría, y Programa de Certificado de Desarrollo Profesional. Ya estamos buscando tanto en el Club Rotario de Torreón, como en los cinco estados que conforman el Distrito 4110, Líderes de la Paz, para ser becados totalmente el 2026. Se reciben solicitudes hasta mayo de 2025.

EL RYLA MAS GRANDE DEL MUNDO.- Refrendando lo hecho ya el año anterior, otra vez, el Club Rotario de Ramos Arizpe llevará a cabo los días 15,16 y 17 de mayo de este año, el RYLA más grande del mundo, "Seminario para líderes jóvenes." donde estarán reunidos 1000 jóvenes de todo el Distrito Rotario 4110, con el objetivo de aumentar las habilidades de liderazgo y ayuda a la comunidad de los jóvenes.

SONRIENDO JUNTOS.- Es extraordinario lo que Rotary puede hacer con el Programa Sonriendo Juntos. El Club Rotario de Ciudad Acuña, con la participación del Doctor Ricardo Ramírez Lavín, hicieron la Magia de Rotary, al realizar una Cirugía de Labio y Paladar Hendido en el niño Heriberto, quien además de tener problemas serios para alimentarse, padecía de bullyng. Felicidades a nuestros amigos rotarios de Ciudad Acuña. Ya muy cerca está el PELS 2025 organizado por el Distrito 4110, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 14 y 15 de marzo, se invita a que los rotarios que falten de inscribirse, lo hagan a la brevedad y no se pierdan esta oportunidad de convivir, aprender y conocer mucho más de rotary. Luego tendremos en nuestro Distrito 4110, nuestra Convención Distrital número LXVII en a ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 21 al 24 de mayo, donde se desarrollarán conferencias, paneles y cursos de capacitación de interés nacional e internacional, a través de los cuales los rotarios nos capacitaremos para ser mejores en nuestras gestiones y acciones en beneficio de la sociedad.

ADIÓS SENTIDO AL BUEN OTTO GUST.- Los rotarios pertenecientes al Distrito 4110 lamentamos el deceso de un rotario muy querido: Otto Guillermo Gust Castillo, socio del Club Rotario Nuevo Casas Grandes, quien dentro de muchas formas de participación rotaria, se significó por su dedicación y entrega al programa de intercambio. Ahora echemos un vistazo a todo lo que rotary hace en el mundo.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO.- Estados Unidos.- Después de que en 2018 Nueva Orleans firmara un acuerdo de hermanamiento con su homónima francesa, Orleáns, los clubes rotarios de ambas ciudades forjaron sus propios lazos internacionales. Para celebrar esta conexión, el club de Nueva Orleans descubrió que ambas ciudades celebran festividades en honor a Juana de Arco y eligen a un estudiante de secundaria para representar a la heroína nacional francesa en desfiles y eventos, explica Gayle Dellinger, socia del club de Luisiana. Al más puro estilo rotario, los clubes decidieron crear una oportunidad de intercambio para las «Juanas» de sus ciudades. En junio, la «Juana» estadounidense, Marley Marsalis, pianista perteneciente a la legendaria familia de músicos de jazz, visitó Orleans como invitada de los rotarios franceses. En el mes de enero, los rotarios estadounidenses recibirán a la «Juana» francesa, Maÿlis Boët. Las «Juanas» participan en los desfiles de ambas ciudades y visitan lugares históricos. «Es algo que entusiasma y da esperanza para el futuro», señala Sarah Dickerson, socia del club de Nueva Orleans. «Unifica a todos los que participan».

CANADÁ.- Desde el año 2020, el Club Rotario de Toronto apoya al Toronto Wildlife Centre, organización dedicada a la rehabilitación de 300 especies de animales enfermos y heridos. El club ha donado más de 18 000 dólares para construir recintos para murciélagos, tórtolas, pájaros carpinteros, aves acuáticas, ardillas y marmotas. Con martillos y taladros en mano, los socios del club Kurt Kroesen, Stuart Muirhead y Michele Guy se unieron a otros voluntarios y empleados en octubre para construir una estructura para ardillas rojas. Nathalie Karvonen, fundadora y directora ejecutiva de la organización, alaba la devoción de los rotarios. «Su generosidad proporciona cada año un espacio seguro a cientos de animales salvajes para que se preparen para volver a una vida sana en la naturaleza», afirma. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, con el tema:

DEFINICIÓN DE ROTARY.- La necesidad más acuciante en esta etapa del desarrollo de Rotary no consiste en formar "más clubes" o "clubes más grandes" sino en la evolución hacia una filosofía más verdadera y más sólida. Para que el éxito de Rotary no sea pasajero no basta con estandarizar e idealizar su filosofía, sino que es preciso practicarla y demostrar su veracidad. "The National Rotarian, noviembre de 1911"

DEFINICIÓN Y PROPÓSITO.- Rotary International es una organización mundial de servicio humanitario que reúne a líderes empresariales y profesionales con el objetivo de generar un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo. Fundada el 23 de febrero de 1905 en Chicago, Illinois, por el abogado Paul Harris. Rotary ha crecido hasta convertirse en una red global con más de 1,4 millones de miembros distribuidos en más de 46,000 clubes en 218 países y regiones.

MISIÓN Y VALORES.- La misión de Rotary es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la buena voluntad, la paz y la comprensión mundial a través de la cooperación entre líderes y la ejecución de proyectos de impacto social. Su lema principal es "Dar de sí antes de pensar en sí" el cual refleja nuestro compromiso con los demás. Los valores fundamentales de Rotary incluyen: •Servicio: mejorar la calidad de vida en comunidades locales y mundiales.• Compañerismo: Fomentar la amistad y la colaboración entre todos los rotarios. • Diversidad: Incluir personas de distintas profesiones, culturas y orígenes. • Integridad: Promover la ética y la honestidad en todas nuestras actividades. • Liderazgo: Impulsar cambios positivos mediante nuestro liderazgo y la acción.

En 2016, después de revisar la imagen que proyectaba nuestra institución, se creó la siguiente definición: Rotary es una red mundial compuesta por 1,400,000 vecinos, amigos, lideres y personas dedicadas a solucionar problemas, quienes ven un planeta en que la gente se une y toma acciones para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.- Rotary opera a través de clubes locales, cada uno con autonomía para elegir sus proyectos y estrategias. Estos clubes están organizados en distritos supervisados por gobernadores. A nivel mundial, la organización es dirigida por un presidente y un consejo directivo con sede en Evanston, Illinois, EUA.

En conclusión: Rotary International es una red de lideres comprometidos con la construcción de un mundo mejor mediante el servicio, la paz y la cooperación internacional.

Así que ya sabes, para cuando alguien te pregunte: ¿Qué es un Club Rotario y que hacemos los rotarios? No olviden: "Servir con Alegría".