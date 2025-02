Minuto Rotario

En cada uno de nosotros está el reflejar a Dios en nuestros actos, y hacer de este mundo, un mundo mejor, porque de esa manera reflejamos el amor. ¡Dios es el amor personificado!. ¡El amor mismo!. ¡Dios es amor!. “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.”

Les damos la bienvenida, en este mes del amor y la amistad, a nuestro espacio rotario. Nuestra ventana abierta de comunicación y convivencia cotidiana con la sociedad, a la cual pertenecemos y nos debemos. Como lo habíamos anunciado, el pasado miércoles 29 de enero, tomó protesta la nueva Mesa Directiva de la Fundación Rotaria de Torreón, que preside el Contador Fernando Jiménez, la realización de grandes acciones y proyectos se esperan para este año por parte de la Fundación. Una felicitación especial a la Mesa Directiva saliente presidida por nuestro amigo rotario Francisco A. Von Bertrab, quien a dicho de todos, hizo una gran labor. Y en nuestro Club continuamos con las Cenas Hogareñas, reuniones que todos los lunes de cada semana llevamos a cabo, donde se comparte familiarmente algún tema de interés rotario, este pasado 27 de enero, tocó ser el anfitrión a nuestro socio Margarito Nava, y compartió el tema: “Prueba Cuádruple” nuestro amigo rotario Angel Morales.

En eventos y noticias importantes realizadas en nuestro Distrito 4110, recordamos con orgullo a nuestro fundador de Rotary International Paul Harris, quien el pasado lunes 27 cumplió años de fallecido. Este pasado 25 de enero, cumplimos en Rotary 36 años de la aprobación en el Consejo de Legislación del Ingreso de la mujer a Rotary. Felicidades a todas las mujeres rotarias y rotarianas. El que estuvo de manteles largos, fue el Club Rotario de Chihuahua Ávalos, pues cumplió su 65 aniversario de compromiso con el bienestar de Chihuahua, reafirmando sus valores de servicio, liderazgo, y amistad. Gran evento sostuvo nuestro Gobernador Rotario Sergio Tejeda, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, Acompañado del Alcalde Rotario de Ramos Arizpe, Tomás Fausto Gutiérrez, y socios del Club Rotario de esa ciudad, haciendo una guardia de honor en el busto y placa del Doctor Carlos Canseco González, ex presidente de Rotary International e iniciador de nuestro proyecto insignia internacional END POLIO NOW, el lema de la reunión fue: Industria Automotriz+Dinosaurios+Rotary, esto es Ramos Arizpe. Precisamente en Ramos Arizpe con el propósito de preparar a las nuevas generaciones, se desarrolló con gran éxito del 31 de enero al 1 de febrero, el RYLA “ENKRILATE”, seminario para niños líderes. Una especial felicitación de nuestro Gobernador Sergio Tejeda hizo pública a los numerosos Clubes Rotarios pertenecientes a nuestro Distrito 4110, ya que nos hemos constituido en líderes en recibir Mención Presidencial de Rotary International (Premio a la Excelencia). Gran labor de nuestra amiga rotaria la Maestra Glafira, preparando y auxiliando a nuestros Clubes en este objetivo. Enormes resultados pueden obtenerse cuando sociedad civil y gobierno trabajan con objetivos comunes, que es uno de los objetivos de Rotary, veamos lo que pasó en la ciudad de Chihuahua, donde con la participación de siete Clubes Rotarios de la ciudad de Chihuahua, la Secretaría de Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal, y el Grupo Cano fueron inaugurados el pasado miércoles 29 de enero, los nuevos baños comunitarios en la colonia Ladrilleras Norte, además se construyeron unas canchas de basquetbol, acciones que benefician a más de 150 familias, y mejora el entorno social. Con gran éxito se llevó a cabo del 30 de enero al 01 de febrero, el RIMEX, en la ciudad de la Paz, Baja California Sur, organizado por el Distrito 4130, en el que no faltó la asistencia y participación siempre entusiasta de nuestro Gobernador Distrito 4110, Sergio Tejeda, nuestro Past gobernador Oscar Gutiérrez, nuestra Gobernadora Distrital Asignada 2026-2027 Marina González, quien participó como ponente y nuestro Gobernador Electo 2025-2026, Martín Aranda, quien compartió, con los Gobernadores Electos de Distrito, Gabriel Rodríguez, Gerardo Corres, Elías Abad, y la Past Gobernadora Juanita Rabelo, el tema “Programas de Rotary para la Juventud.” Asistieron al evento dándole realce: Mario César Martins de Camargo, Presidente de Rotary International 2025-2026; Salvador Rizzo Tavares, Presidente de Rotary International 2024-2025; Carlos Sandoval, Fiduciario de la Fundación Rotaria; Víctor Hugo Caballero Salas, Co-Presidente RIMEX la Paz 2025 y Jorge Monobe Rivera, Co-Presidente RIMEX 2025. Evento extraordinario esperamos todos los rotarios ya que siguen los preparativos para el PELS 2025, organizado por el Distrito 4110, que se desarrollará en ciudad Juárez, Chihuahua, los días 14 y 15 de marzo. Y todos los rotarios preparándonos para asistir a nuestra Convención Distrital 4110, la número LXVII en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 21 al 24 de mayo. Gran participación se espera para asistir a las conferencias, paneles y cursos de capacitación de interés nacional e internacional, a través de los cuales los rotarios nos capacitamos para ser mejores en nuestras gestiones y acciones en beneficio de la sociedad. A continuación te damos a conocer noticias trascendentes de lo que Rotary está haciendo en el mundo, con el propósito de motivar a nuestras comunidades a intentar proyectos que nos ayuden a resolver nuestras problemas locales, como se está haciendo en otras partes del mundo. Noticias Rotarias: Lanzamiento de un programa para combatir enfermedades mortales en ÁfricaEl Desafío de Rotary por unas Comunidades Saludables fortalecerá los sistemas de salud en cuatro países.Se ha puesto en marcha oficialmente el Desafío de Rotary por unas Comunidades Saludables, programa trienal dotado con 30 millones de dólares para combatir enfermedades en la República Democrática del Congo, Mozambique, Nigeria y Zambia. Rotary International colabora con la Fundación Gates y World Vision para combatir la neumonía, el paludismo y las enfermedades diarreicas que figuran entre las principales causas de muerte de los niños pequeños y otras poblaciones vulnerables de estos países. «Nuestro objetivo es capacitar a las comunidades reforzando sus sistemas de salud, garantizando que todos los niños tengan acceso a una atención que pueda salvarles la vida», afirma Larry Mapani, responsable del programa en Zambia y socio del Club Rotario de Kitwe (Zambia). «Este programa no solo aborda retos urgentes en materia de salud, sino que sienta las bases para un futuro más sano, en el que todos los niños puedan prosperar y alcanzar su pleno potencial». El Desafío de Rotary por unas Comunidades Saludables tiene como objetivo llegar a unos 3,5 millones de personas en 700 000 hogares. Además de tratar las enfermedades seleccionadas, implicará a las comunidades, concienciará sobre la importancia de tratar las enfermedades a tiempo y mejorará la recogida y la gestión de datos. «Esta iniciativa marca un hito importante en nuestra lucha en común contra los problemas de salud infantil», afirma Marc Nosbach, director nacional de World Vision para Zambia. «Demuestra el poder de la unión de organizaciones que comparten valores y la dedicación colectiva cuando se trata de generar un cambio sostenible y duradero para los más necesitados». A pesar de la sustancial disminución de casos registrados en los últimos 20 años, el paludismo, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y las enfermedades diarreicas siguen estando entre las principales causas de muerte en niños menores de 5 años en el África subsahariana. Según un estudio publicado en 2021, solo en 2017, estas tres enfermedades causaron la muerte a cerca de un millón de niños en la región. El Desafío de Rotary para unas Comunidades Saludables utiliza un enfoque similar al de Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia libre de paludismo), que recibió con gran éxito la primera subvención para Programas de Gran Escala en 2021. A continuación, damos un repaso por la siempre interesante cápsula rotaria número 30 de nuestro amigo y Ex Gobernador Rotario Ángel Morales, con el tema: LA PRUEBA CUÁDRUPLE DE ROTARY.Bienaventurado todo aquel capaz de entregarse plenamente a una causa en la que cree sin reservas. Carta al Club Rotario de Pueblo, Colorado, EUA, Con ocasión de su 25° aniversario.Qué es la Prueba Cuádruple de Rotary: Es una guía ética que ha trascendido generaciones, culturas e industrias. Antecedentes: Fue creada en 1932 por Herbert J. Taylor, miembro del Club Rotario de Chicago y empresario, esta sencilla pero poderosa herramienta nació en un momento crítico de crisis económica durante la Gran Depresión. Herbert J. Taylor asumió la presidencia de Aluminum Products, una empresa al borde de la bancarrota. Consciente de la necesidad de reconstruir la confianza de sus empleados, clientes y proveedores, desarrolló un principio ético simple pero riguroso para guiar las decisiones de la empresa. Así nació la Prueba Cuádruple, un conjunto de cuatro preguntas diseñadas para evaluar la integridad de cualquier acción o decisión: 1. ¿Es la verdad? 2. ¿Es equitativo para todos los interesados? 3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 4. ¿Será beneficioso para todos los interesados? Taylor implementó estos principios en todos los aspectos de su empresa, desde la producción hasta el marketing y las relaciones laborales. Poco a poco, la integridad y honestidad promovidas por la Prueba Cuádruple comenzaron a generar resultados positivos, restaurando la confianza en la compañía. Esto permitió que Aluminum Products saliera de la bancarrota y alcanzara un notable éxito financiero. La simplicidad y universalidad de la Prueba Cuádruple captaron la atención de Rotary International, por sus coincidencias con tal filosofía, como organización global dedicada a fomentar la paz, el servicio comunitario y la ética en los negocios y las profesiones. En 1943, Rotary adoptó formalmente la Prueba Cuádruple como un principio fundamental para sus miembros en todo el mundo. Desde entonces, se ha convertido en un estándar ético aplicable a diversas actividades profesionales, sociales y personales. A lo largo de los años, la Prueba Cuádruple ha sido traducida a numerosos idiomas y adoptada en culturas y contextos diferentes. Su impacto radica en su capacidad para simplificar dilemas complejos, fomentando la reflexión ética y promoviendo decisiones responsables. Los rotarios la utilizamos como una brújula moral, y su influencia se extiende más allá de Rotary, inspirando a empresas, instituciones educativas y organizaciones en todo el mundo. Hoy, la Prueba Cuádruple sigue siendo una herramienta atemporal que subraya la importancia de la verdad, la equidad, la buena voluntad y los beneficios compartidos. Su legado es un recordatorio de que los valores éticos no solo son esenciales para el éxito empresarial, sino también para construir comunidades más justas, solidarias y sostenibles. En un mundo lleno de desafíos, la Prueba Cuádruple continúa ofreciendo una guía sencilla y poderosa para quienes buscan actuar con integridad y responsabilidad. ¿Qué te ha parecido la historia de la Prueba Cuádruple? Que te parece, si además de leerla en cada reunión de nuestros clubes, la tratamos de poner en práctica en todos los actos de nuestra vida diaria, con la familia, amigos, clientes, pacientes, proveedores y el mundo que nos rodea. No olviden: “Servir con Alegría”.