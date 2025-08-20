Espectáculos Ángela Aguilar Shakira en Torreón Series Shakira Famosos

¿Mhoni Vidente predijo el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño?

El asesinato del cantante Ernesto Barajas habría sido predicho por la pitonisa Mhoni Vidente en programa de televisión.

Mhoni vidente predijo la pérdida de una figura importante en el regional mexicano. [Especial]

Mhoni vidente predijo la pérdida de una figura importante en el regional mexicano. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La música mexicana se vistió de luto tras el asesinato de Ernesto Barajas. vocalista de la banda Enigma Norteño, ocurrido el día martes 19 de agosto. La noticia de la muerte del cantante se dio a solo días de la predicción de Mhoni Vidente sobre la posible muerte de un máximo exponente del género musical. 

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas, cómo murió?

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la agrupación Enigma Norteño fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de una pensión de autos, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, dispararon directamente al cantante. Las múltiples heridas de bala en cráneo, abdomen y tórax causaron la muerte del cantante y productor de 38 años y la de otro hombre que lo acompañaba; además, una mujer resultó herida.

Aún se desconoce el móvil de los hechos. No obstante, la Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del asesinato del cantante. 

Ernesto Barajas: Esto es lo que se sabe sobre su asesinato
Hasta el momento, ni familiares ni representantes del cantante han emitido declaraciones oficiales

¿Cuándo ocurrió la predicción de Mhoni Vidente?


La predicción de Mhoni Vidente no fue directamente sobre Ernesto Barajas. La vidente compartió la predicción sobre un 'levantón', secuestro o asesinato de un cantante del regional mexicano mientras realizaba una colaboración para El Heraldo de México. En donde dijo:




“Viene la carta de la muerte sobre de uno de los gruperos más importantes del país. (...) Otra vez van a estar hablando en cuestiones de hacer un levantón, de secuestrarlo o asesinarlo. (...) Es un hombre joven del norte del país…”




Al enterarse de la noticia, la vidente compartió en redes sociales que su predicción se había cumplido.



El asesinato de Ernesto Barajas se da a tan solo unos días de que Enigma Norteño hubiese lanzado una canción titulada Hello Kitty el pasado 14 de agosto. 



La agrupación originaria de Culiacán, Sinaloa fue formada en 2004 por Humberto Pérez y Ernesto Barajas, en sus 20 años de trayectoria contaron con varios éxitos de banda, norteño y narcocorridos, por los que la banda ya había sufrido amenazas con anterioridad.


               
               


               

               
               

               
               
               
