México, Estados Unidos y Centroamérica unen esfuerzos para combatir gusano barrenador

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax

EFE

Autoridades de Centroamérica, México y Estados Unidos unieron esfuerzos para combatir el avance del gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos, informó este martes el Instituto Interamericano de Cooperación para a Agricultura (IICA).

El IICA detalló que representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos se reunieron en un taller para intercambiar experiencias y conocimiento, además de establecer un modelo de colaboración e iniciativas para la capacitación técnica de productores, veterinarios y funcionarios sanitarios.

La actividad se desarrolló en el marco del plan de trabajo entre el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura (APHIS/USDA), y el IICA por intermedio del Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos (SAIA).

El encuentro combinó teoría, dinámicas participativas y práctica de campo en la Finca El Hato, en Panamá, con el apoyo de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), indicó el IICA.

"De esta forma, se consolidó una red regional de formadores con la misión de salvar vidas animales, proteger la salud pública y fortalecer la producción ganadera. Este esquema facilitó el intercambio horizontal de saberes y la reflexión crítica", explicó el IICA.


El director general de COPEG, Carlos Moreno, señaló que "es fundamental reunir a técnicos, productores, ministerios y gobiernos para estrechar vínculos y afianzar la cooperación directa con el sector productivo".


El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.


Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, en el último año.


Estados Unidos registro el pasado 4 de agosto el primer caso de la enfermedad en humanos, en un paciente que había regresado recientemente de un viaje a El Salvador, según informó a EFE el lunes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). 


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Plagas gusano barrenador del ganado gusano barrenador

               


