¿México está en la lista de países que más plásticos producen en el mundo?

La contaminación por plásticos es un problema que impacta a todo el mundo. Afecta la vida de millones de personas, contribuye a la muerte de animales y es una de las causas de la crisis climática. Es por ello que su producción a nivel mundial es tema de interés para los investigadores. Y es que del total de plásticos generados a nivel mundial, casi el 70% son generados por tan solo 7 países.

Esto se dio a conocer gracias a un estudio realizado en conjunto por la consultoría ambiental Eunomia y la QUNO (Quaker United Nations Office), presentado durante las negociaciones en Ginebra, entre 184 países que intentan redactar en primer tratado mundial para acabar con la contaminación por plásticos, con énfasis en la producción de cuatro tipos de polímeros: el polietileno (PE), polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET) y el poliestireno (PS)

Los 7 países que más producen plástico a nivel mundial

Siete países, liderados por China con el 34%, producen dos tercios del plástico a nivel mundial.

China es el país que más plástico produce a nivel mundial. [Pexels]

China 34% - El país asiático es primer productor de estos cuatro polímeros y la empresa Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), la que produce más plástico en dicho país, con cerca de 5.4% del plástico a nivel mundial. Estados Unidos 13% Arabia Saudita 13% Corea del Sur 5% India 5% Japón 5% Alemania 2%

El plástico ha revolucionado la vida moderna, pero también impacta de forma negativa

¿Y México?

México no aparece en la lista de los países que producen más plásticos. Según el informe, los siguientes países completan la lista de los 15 países que más plásticos generan a nivel mundial-.

8. Tailandia

9. Brasil

10. Irán

11. Rusia

12. Taipéi

13. Bélgica

14. Canadá

15.Francia.

Debido a su uso mundial y limitada biodegradación el plástico se encuentra en todas partes

De acuerdo con el estudio, los subsidios a la producción de plástico son uno de los factores principales por los que estos países encabezan las listas. Ya que los gobiernos otorgan ayudas financieras a las empresas para reducir el costo de fabricar productos plásticos; lo que estimula la inversión y manufactura.