¿Dónde se han localizado microplásticos en México y cuál es su efecto en el cuerpo humano?

En todo México, la presencia de microplásticos ha sido detectado en costas, ríos, especies animales y alimentos lo que implica un riesgo para la seguridad alimentaria del ser humano.

El estudio The potential impact of nano- and microplastics on human health: Understanding human health risks, publicado en febrero de este 2024, ofrece un revisión de los últimos hallazgos y cómo pueden impactar la salud de las personas.

Debido a su uso mundial y limitada biodegradación, el plástico se encuentra en todas partes, incluso en forma de deshechos muy pequeños conocidos como nanoplásticos y microplásticos, los cuales pueden ingresar al cuerpo humano a través del sistema respiratorio, el digestivo e incluso a través de la piel como son los cosméticos y la ropa.

Una vez dentro, estudios a muestras humanas los han detectado en pulmones, leche materna, hígado, placenta, sangre, el colón, saliva, rostro, orina, los testículos, semen y el bazo.

Ingreso al cuerpo humano

Basura. (ARCHIVO)

El estudio revela que el tracto gastrointestinal es el principal punto de entrada de los nanoplásticos en el cuerpo humano, su ingestión viene de alimentos contaminados como alimentos del mar, leche, cerveza, miel, azúcar, sal y agua embotellada.

Se ha revelado que los animales que absorben las partículas contaminantes las acumulan y se transfieren al siguiente nivel de la cadena trópica, incrementando la acumulación de las partículas en la cadena alimentaria y su exposición al ser humano.

Para agravar la situación, el consumo humano global de microplásticos a la semana es de 0.1-5 g, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito.

Listado de impactos:

En total, los impactos de los micro y nanoplásticos en el cuerpo humano refieren al riesgo de padecer las siguientes enfermedades, aunque algunas de ellas están asociadas a ambientes ocupacionales y exposiciones prolongadas:

Piel Reacciones alérgicas y dermatitis de contacto Tracto gastrointestinal Cáncer colo rectal, cáncer de páncreas, desórdenes metabólicos, enfermedad de hígado graso, enfermedad intestinal inflamatoria Sistema respiratorio Cáncer de pulmón, obstrucción broncolitica, problemas respiratorios, efusión pleural, disfunción de la barrera intestinal Sangre Leucemia, neoplasia linfohematopoyético Efectos neurológicos Efectos de neurotoxinas, encefalopatia, demencia no especificada, desordenes degenerativos neuronales Osteólisis alrededor de la prótesis ósea Osteólisis periprotésica Sistema reproductivo Disminución de fertilidad, daño gonadal, menor peso del recién nacido Genotoxicidad Daño al ADN, aumento del intercambio de cromátidas hermanas

¿Dónde se han localizado microplásticos en México?

Protesta contra la basura electoral. (ARCHIVO)

En México, el consumo per cápita de plásticos se estima en 66 kg/habitante/año de estos los residuos plásticos representan entre el 43 y el 59 de kg/habitante/año.

Es decir más de la mitad de lo consumido termina en la basura y esta basura a nivel nacional tiene entre un 38 y un 58 por ciento de probabilidad de que sean mal manejados con un alto potencial de fuga al ambiente.

El Inventario nacional de fuentes de contaminación plástica en su primera edición lanzada en 2023 describe que los puntos críticos son los tipos de plástico, sus aplicaciones y los sectores donde se utilizan.

El reporte plantea que los sectores de pesca, agricultura, envase, embalajes, textiles y transporte son críticos en México en cuanto a uso de plástico, pero solo los sectores de envases y embalajes han recibido una mayor regulación.

Las bolsas de plástico, tapas, empaques plásticos y colillas de cigarro son las aplicaciones críticas debido a sus altas tasas de producción y característica que facilitan su dispersión en el ambiente.

Contaminación en México

Contaminación. (ARCHIVO)

A nivel nacional, los residuos plásticos y microplásticos han sido localizados en los 11 mil kilómetros de costa a lo largo del océano Pacífico, del golfo de California, el mar Caribe y el golfo de México, incluyendo zonas vulnerables como áreas naturales protegidas.

Los microplásticos de los que se sabe pueden llevar a problemas de salud han sido localizados en especies marinas como el plancton, peces, ostiones, camarones, tortugas, pulpos, estrellas de mar y tiburones. Un 21 por ciento de los casos han presentado concentraciones consideradas como “muy altas”.

Además, estos desechos han sido localizados en suelos, especies de invertebrados terrestres, aves y alimentos como bebidas energéticas, tés embotellados, lácteos y cerveza.