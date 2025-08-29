Reiteran que no habrá tala, sino trasplante de árboles en Sistema Vial Abastos-Independencia

Ante las manifestaciones ciudadanas por la posible afectación ambiental derivada de la construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia, el director de Medio Ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame, reiteró que no se realizará ninguna tala de árboles. En su lugar, se llevará a cabo un proceso de trasplante con medidas técnicas para garantizar la supervivencia de las especies.

“Yo creo que es algo donde están mal informadas las personas que se están manifestando. Estoy abierto a que pasen al cuarto piso, a que me busquen. Los voy a invitar a medios y a la ciudadanía cuando se convoque el consejo”, expresó.

El funcionario explicó que ya se sostuvo una reunión con el Consejo de Medio Ambiente, en la que se revisaron los detalles de la obra en coordinación con el Estado. En ese encuentro se reiteró que todos los árboles que serán retirados por la obra serán trasplantados, y no talados.

Sánchez Adame adelantó que la próxima semana comenzará la preparación del terreno donde se ubicarán los árboles trasplantados . También se iniciará el proceso de poda, con el objetivo de que los ejemplares concentren su energía en las raíces y puedan resistir el cambio de ubicación.

“Estamos generando las mejores condiciones para que estos árboles tengan una mayor tasa de supervivencia. No hay ningún ecocidio”, afirmó.

El proceso de trasplante está programado para iniciar dentro de un mes, según lo señalado por autoridades estatales. Mientras tanto, se revisan los últimos puntos del proyecto, incluyendo el diseño de las áreas verdes que formarán parte de la obra una vez concluida.

Además del trasplante, el proyecto contempla una compensación ambiental. Hasta el momento, la empresa responsable ha entregado 800 árboles al municipio . En caso de que algunos ejemplares no sobrevivan al trasplante, se ha establecido una medida adicional: por cada árbol perdido, se deberán entregar diez nuevos.

El Consejo de Medio Ambiente continúa evaluando las zonas donde se ubicarán las áreas verdes y los árboles compensatorios, como parte del compromiso ecológico del proyecto.