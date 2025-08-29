Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Tránsito y Vialidad Metrobús AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

Tala de árboles

Reiteran que no habrá tala, sino trasplante de árboles en Sistema Vial Abastos-Independencia

El funcionario explicó que ya se sostuvo una reunión con el Consejo de Medio Ambiente

Reiteran que no habrá tala, sino trasplante de árboles en Sistema Vial Abastos-Independencia

Reiteran que no habrá tala, sino trasplante de árboles en Sistema Vial Abastos-Independencia

FABIOLA P. CANEDO

Ante las manifestaciones ciudadanas por la posible afectación ambiental derivada de la construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia, el director de Medio Ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame, reiteró que no se realizará ninguna tala de árboles. En su lugar, se llevará a cabo un proceso de trasplante con medidas técnicas para garantizar la supervivencia de las especies.

“Yo creo que es algo donde están mal informadas las personas que se están manifestando. Estoy abierto a que pasen al cuarto piso, a que me busquen. Los voy a invitar a medios y a la ciudadanía cuando se convoque el consejo”, expresó.

El funcionario explicó que ya se sostuvo una reunión con el Consejo de Medio Ambiente, en la que se revisaron los detalles de la obra en coordinación con el Estado. En ese encuentro se reiteró que todos los árboles que serán retirados por la obra serán trasplantados, y no talados.

Sánchez Adame adelantó que la próxima semana comenzará la preparación del terreno donde se ubicarán los árboles trasplantados. También se iniciará el proceso de poda, con el objetivo de que los ejemplares concentren su energía en las raíces y puedan resistir el cambio de ubicación.

“Estamos generando las mejores condiciones para que estos árboles tengan una mayor tasa de supervivencia. No hay ningún ecocidio”, afirmó.


El proceso de trasplante está programado para iniciar dentro de un mes, según lo señalado por autoridades estatales. Mientras tanto, se revisan los últimos puntos del proyecto, incluyendo el diseño de las áreas verdes que formarán parte de la obra una vez concluida.


Además del trasplante, el proyecto contempla una compensación ambiental. Hasta el momento, la empresa responsable ha entregado 800 árboles al municipio. En caso de que algunos ejemplares no sobrevivan al trasplante, se ha establecido una medida adicional: por cada árbol perdido, se deberán entregar diez nuevos.


El Consejo de Medio Ambiente continúa evaluando las zonas donde se ubicarán las áreas verdes y los árboles compensatorios, como parte del compromiso ecológico del proyecto.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tala de árboles reforestación poda de árboles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Reiteran que no habrá tala, sino trasplante de árboles en Sistema Vial Abastos-Independencia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410173

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx