'Mantenemos nuestra información', responde periodista español a la carta de Beatriz Gutiérrez Müller

Tras la publicación de la carta con la que Beatriz Gutiérrez Müller desmintió la noticia de que ella y su hijo Jesús Ernesto cambiarían su residencia a La Moraleja, en Madrid, España; un periodista español afirmó que, en ABC España, mantienen lo que han publicado.

Se trata de David Yagüe, uno de los periodistas responsables del artículo escrito en el medio español, quien en entrevista con la periodista Azucena Uresti, compartió que la información publicada fue veraz y contó con fuentes solventes.

Periodistas españoles responden a carta de Beatriz Gutiérrez Müller

“Nuestra información hablaba de un traslado próximo, no efectivo; en ningún caso decíamos que ya estuviera aquí. En ningún caso decíamos que ya hubiera volado hacia aquí, hacia Madrid”, explicó David Yagüe.

De acuerdo con el periodista español, la información con la que se basaron para redactar el artículo fue compartida por “fuentes diplomáticas, quienes compartieron una solicitud de residencia para ella y para su hijo, en donde se daban los datos presentados”.

Un día antes, Joan Guirado, coautor del artículo, compartió la misma postura con la periodista mexicana:

“Mantenemos nuestra información, y le agradezco la carta, pero nosotros nunca decíamos que estaban aquí, ninguno de los dos. Ella también lo confirma: ninguno de los dos está aquí en este momento. Mantenemos la información”.

El periodista español David Yagüe compartió que la solicitud para la residencia en España por parte de Beatriz Gutiérrez Müller se habría dado en virtud de la Ley de Memoria Democrática, vigente en España.

Esta ley aprobada en 2022, permite que hijos y nietos de españoles que perdieron la nacionalidad puedan solicitarla. Y al tener abuelos de origen peninsular, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador estaría en todo su derecho de obtenerla.

Asimismo, reiteró que en el medio español no sé pública ninguna noticia sin contar con una confirmación de nivel alto y resaltó la importancia de la verificación antes de difundir información sensible.