Mañana realizarán jornada de salud para las mujeres en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Para impulsar la prevención y el cuidado de la salud en las mujeres sampetrinas, se llevará a cabo en el municipio de San Pedro la campaña “Quiérete, cuídate, examínate”, dirigida a mujeres mayores de 25 años.

En esta jornada de salud reproductiva se estarán realizando estudios gratuitos para la detección oportuna de: Virus del Papiloma Humano, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino.

La actividad tendrá lugar este jueves 21 de agosto a las 9:30 de la mañana, en las instalaciones del Departamento de Salud Municipal, ubicado en calle 5 de Mayo número, entre avenidas Guerrero y Juárez.

Dicha campaña la llevaran a cabo el Gobierno del Estado y el Municipio por lo que se invita a todas las mujeres a aprovechar esta oportunidad de cuidado y prevención, ya que la detección temprana puede marcar la diferencia en la salud y la calidad de vida.

Los servicios serán gratuitos y sólo se les pide una copia de la CURP y las interesadas para el examen de senos deben acudir debidamente aseadas, sin usar desodorante y quienes acudirán para estudio del papanicolaou no estar en el periodo menstrual y no tener relaciones sexuales en las 48 a 72 horas.




               
               


               

               
               

               
               
               
