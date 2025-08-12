Espectáculos Famosos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez

Lupillo Rivera

Lupillo Rivera enfrentaría escándalo por hijo no reconocido y amante

Las revelaciones sobre la vida privada de Lupillo Rivera no dejan de escalar

Lupillo Rivera enfrentaría escándalo por hijo no reconocido y amante

Lupillo Rivera enfrentaría escándalo por hijo no reconocido y amante

FÁTIMA MARTÍNEZ

El mundo del espectáculo vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelaciones que apuntan a un posible hijo no reconocido y una amante secreta de Lupillo Rivera, generando revuelo inmediato.

El periodista Javier Ceriani fue quien encendió la chispa al declarar que el cantante mantiene una relación con una "amante eterna". Según sus palabras, la mujer incluso lleva tatuajes en honor a Lupillo y ha estado presente a lo largo de los años, tal como lo hacía la recordada "bruja verde" con José Manuel Figueroa.

A esta versión se sumó "La Barbie Humana", quien ofreció más detalles sobre la misteriosa mujer. Ella asegura que la supuesta amante lleva años en la vida del cantante y que está atenta a la publicación del libro autobiográfico de Rivera, titulado Trago Amargo.

Según "La Barbie", si esta mujer no es mencionada en el libro, estaría dispuesta a romper el silencio y revelar todo lo que sabe. Incluso se afirma que recientemente Lupillo fue visto en público con ella, lo que aumentaría la tensión alrededor de este nuevo escándalo.


¿Tiene Lupillo Rivera un hijo secreto en México?


Las revelaciones sobre la vida privada de Lupillo Rivera no dejan de escalar. Esta vez, "La Dama Venenosa", una figura conocida en el ámbito del entretenimiento, aseguró que el cantante mantuvo relaciones paralelas durante años, algunas de ellas con mujeres vinculadas a su círculo cercano. Incluso, salieron a la luz fotografías que evidenciarían una relación de al menos seis años.


Según sus declaraciones, una de las mujeres involucradas habría quedado embarazada, mientras que otra, residente en Guadalajara, tendría un hijo no reconocido del artista. Este menor viviría actualmente en México. Además, se afirma que Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo, conocería a una de estas mujeres.




Por ahora, el cantante no ha ofrecido declaraciones al respecto. Mientras tanto, el interés por su libro Trago Amargo crece, pues se espera que revele detalles de su vida íntima que podrían confirmar —o desmentir— estas versiones que hoy sacuden el espectáculo.

"Esa mujer es una amante que él ha tenido por muchos años. Encontraron fotos con ellos desde hace seis años, pero con la de Texas, cuando se referían a ella, me acuerdo que han tenido una relación desde hace 10 años. Mayeli Alonso la conoce, ella se ha portado muy bien, sabe muchas cosas. Ella estaba embarazada de él, no se sabe qué pasó, alguna vez Mayeli habló de un embarazo de él".





               
               


               

               
               

               
               
               
