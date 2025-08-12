Espectáculos Famosos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez

Ivonne Montero asegura que Fabio Melanitto quiso comunicarse con ella tras fallecer

La actriz asegura que el padre de su hija le mandó un mensaje después de morir

Ivonne Montero asegura que Fabio Melanitto quiso comunicarse con ella tras fallecer

Ivonne Montero asegura que Fabio Melanitto quiso comunicarse con ella tras fallecer

FÁTIMA MARTÍNEZ

En una emotiva confesión cargada de dolor, misterio y un lazo afectivo que trasciende la muerte, Ivonne Montero compartió su vivencia en el programa Tu historia como la mía.

Durante su participación, conducida por Rocío Sánchez Azuara, la actriz reveló experiencias íntimas que, según afirma, la conectaron espiritualmente con su expareja Fabio Melanitto, tras su trágico asesinato en 2018. En un tono sereno pero conmovido, habló de señales, sueños y momentos que han marcado su vida desde entonces.

Ivonne aseguró haberlo visto y escuchado en su hogar en varias ocasiones. Además, relató situaciones en las que su hija, Antonella, habría percibido la presencia de su padre, lo que, según ella, refuerza ese lazo invisible que sigue uniendo a la familia a pesar de la pérdida.

Fabio se le presentó a Ivonne

Montero recordó que, pocos días después de la muerte de Fabio Melanitto, ocurrida el 15 de agosto de 2018, vivió una de sus escasas y más intensas experiencias fuera del cuerpo.




“Atravesé la puerta de mi cuarto y me lo encontré de frente. Estaba llorando y me dijo: Estoy muy triste. No entiendo qué está pasando”, comentó la actriz.






De acuerdo con lo comentado por Ivonne, Fabio parecía confundido y desorientado, por lo que ella le comentó buscar la luz y acercarse a Dios.




“Le dije que Antonella estaría muy bien y que no se preocupara por nuestra niña”, dijo Ivonne.



Más de una experiencia paranormal


No fue el único episodio desconcertante. En otra ocasión, Montero relató haber visto en su casa a un niño vestido de blanco, de pie junto a la escalera. En un primer instante creyó que se trataba de su hija, pero al acercarse, la figura se desvaneció tras unas cajas, dejando una sensación inquietante en el ambiente.




“Nunca he recibido un mensaje como tal, pero han sido situaciones muy extrañas”, confesó.





               
               


               

               
               

               
               
               
