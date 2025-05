Ivonne Montero expone el ambiente hostil que vivió trabajado con Humberto Zurita

Ivonne Montero confesó que durante las grabaciones de Secretos del Alma vivió una experiencia marcada por el maltrato emocional y un ambiente hostil que impactó seriamente su salud mental. Todo, asegura, comenzó con el cambio repentino de actitud de Humberto Zurita, su coprotagonista en la producción de TV Azteca en 2008.

“De un momento a otro comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo. Me dejó de hablar. Teníamos escenas de beso y me aventaba para separarse. Era muy raro, no lo entendía”, relató Montero en entrevista para El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante.

La tensión creció hasta llegar a un momento particularmente violento. En plena grabación de una escena dramática, Zurita le lanzó un libro que casi la golpea.

“No estaba marcado en el guion. Yo venía a reclamarle en la escena, pero él se transformó y me lo aventó. Me rozó. Todos en el set se quedaron en shock”, declaró.

Ese episodio fue la gota que derramó el vaso. Montero recordó que ya sentía un rechazo generalizado por parte del elenco y que muchos comenzaron a ignorarla.

“Me cansé, me paré y le grité: ‘A mí me tocas, Humberto, y no te la acabas’. Nunca se lo esperó”, afirmó.

El deterioro emocional que vivió la llevó a desarrollar episodios de ansiedad y estrés, por lo que decidió alejarse temporalmente de los foros. “No estuve bien, entré en un proceso de ansiedad fuerte”, confesó.

Aunque nunca tuvo una conversación con Zurita que aclarara su actitud, Montero aseguró que no le guarda rencor. Hasta ahora, el actor no ha respondido públicamente a las declaraciones.

https://youtu.be/LTos5QPI1h8?si=Ie6j6mrRjeIZq951&t=2864