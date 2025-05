Luis Fernando Salazar denuncia irresponsabilidad por parte de Américo Villarreal

El senador Luis Fernando Salazar Fernández, advirtió que el Delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, a la par con los operativos de la tarjeta del Bienestar, se permita la entrega de publicidad del diputado local Alberto Hurtado, y la senadora Cecilia Guadiana.

Salazar Fernández advirtió que no es una molestia de tipo personal, más bien es una obligación que tiene como servidor público de señalar algo cuando está fuera de la ley, y es algo con lo que ha sido congruente toda su vida.

“Entregar programas sociales en presencia de un servidor público, en este caso de un diputado local o senadora donde se promueva su imagen constituye un delito electoral desde la Constitución en su Artículo 19, ahí se prevé que el uso de los programas sociales con fines electorales, se prevé que es un delito grave, incluso su comisión amerita prisión preventiva oficiosa”, precisó.

Añadió que también se violenta la Ley General de Responsabilidades administrativa en su Artículo 84; la Ley General de Desarrollo Social en su Artículo 28 respecto a la publicidad e información de los programas sociales; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Artículo 449 que define las infracciones electorales cuando las autoridades o servidores públicos hacen uso en favor de integrantes del poderes de la unión, de los poderes locales, cámaras legislativas.

Señaló que utilizar un programa social, los recursos del ámbito federal, estatal o municipal con la finalidad de inducir, dar a conocer, coaccionar o votar a favor de un ciudadano o ciudadana o a favor de una persona, constituye un delito.

Bajo este contexto, reveló que fue objeto de señalamientos en sus redes sociales, donde le comentaron que recientemente comenzaron los operativos de las Tarjetas del Bienestar, y están unificados, entregando publicidad el diputado local Alberto Hurtado y la senadora Cecilia Guadiana.

“Lo que pasa es que la senadora es novia del delegado Américo Villarreal que es un tamaulipeco que enviaron a Coahuila y que no está siendo responsable con el manejo del programa social, de la dependencia, y le está dando un uso faccioso en favor de la senadora y del diputado local, que es su amigo”, afirmó.

Señaló que este anuncio no solo lo estoy haciendo él, también diputados federales, regidores, regidoras, en este caso Alejandra Salazar que es regidora en Saltillo y ex candidata a la alcaldía.

Mencionó que en un año donde no hay proceso electoral, donde no hay campañas en el momento ni cerca, donde no hay candidaturas en disputa, donde no hay cargos directivos ni partidistas que pelear, por lo que, no todas las diferencias que se dan son en el ámbito electorero.

“Esto tiene que ver con que verdaderamente queremos cuidar. Hace unas semanas denunciamos el programa de la Mera Mera, porque justamente evidenciamos que el beneficio del descuento de las placas nada más se lo dan a quienes tienen esta tarjeta. Traemos una lucha y ver que alguien, aunque sea del movimiento, este repartiendo programas a nombre de una legisladora o un legislador, es un delito, que es justo lo que acabamos de denunciar con la Mera Mera”, sostuvo.

Destacó que la delegación de Coahuila ocupa el último lugar en el censo, y eso es un desempeño negativo del delegado, entonces eso ya lo sabe la gente responsable y no amerita a que llegue a la presidenta, Claudia Sheinbaum, simplemente se resuelve a nivel secretaría.

Respecto al presunto vínculo entre Édgar Alejandro Villarreal “El Fresa”, quien recientemente fue detenido por la DEA, y Villarreal Santiago, dijo que son cosas que el propio delegado del Bienestar tendrá que aclarar.