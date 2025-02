Niega Américo Villarreal tener nexos con 'El Fresa', operador financiero detenido por la DEA

Edgar Alejandro Villarreal “El Fresa”, declaró a la Fiscalía de Texas ser operador financiero, además inmiscuir en sus actividades de tráfico de estupefacientes al delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago y al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados.

Lo anterior, tras la detención de “El Fresa” por la DEA (Administración de Control de Drogas) con un cargamento de 8.8 kilogramos de cocaína.

Bajo este contexto, Américo Villarreal a través de su cuenta de Facebook, señaló que en la nota donde lo vinculan a él así como a Luis Roberto García, quien labora en el gobierno de Tamaulipas, los quieren vincular con dicha detención.

“Esto es totalmente falso, no tenemos ningún vínculo, ni ninguna relación con la persona que está supuestamente detenida por actos ilegales en Estados Unidos. No lo conozco, no es familiar, no es un amigo. Entonces aprovechamos para decir y desmentir categóricamente esto”, sostuvo.

Argumentó que es un campaña que se ha venido gestando para desprestigiarlo y para tratar de manchar su imagen, campaña que ya se ha venido registrando desde hace mucho tiempo y que hoy está rebasando los límites.

“Estamos a favor de la libertad de expresión, defendemos la libertad de expresión, pero hay muchos medios irresponsables, redes sociales y gente que opina, que esa libertad de expresión que defendemos la han convertido en una libertad para mentir”, afirmó.

Advirtió que en la nota donde se le exhibe con Luis Roberto García, y donde adjuntan unos documentos de una presunta detención, es un montaje.

“Esto no existe, no somos las personas que estamos ahí en esos documento, y no tenemos ninguna relación con ellas”, sostuvo.

Puntualizó que seguirán trabajando muy fuerte con su responsabilidad en la Delegación del Bienestar en Coahuila, así como en Tamaulipas, con el equipo que formaron que es la “Avanzada Tamaulipeca”, y su único interés es apoyar al movimiento así como a los más necesitados, y seguir trabajando para que la transformación sea una realidad en México.