“Lord chanclazo en el Oxxo” arrasa en redes | VIDEO

Lord chanclazo en el Oxxo

Un miedo poco común se vuelve viral: que la chancla mojada se quede atorada en el pie

BETO GOITIA

Las redes sociales suelen regalarnos todo tipo de contenidos, desde noticias serias hasta escenas que nos hacen reír a carcajadas, en esta ocasión, un clip que circula en TikTok y X (antes Twitter) muestra una de esas situaciones inesperadas que se convierten en fenómeno viral.

En el video aparecen dos amigos dentro de un Oxxo, sin embargo, en lugar de estar comprando como cualquiera imaginaría, uno de ellos yace en el suelo mientras su acompañante no puede contener la risa.

El motivo es simple pero gracioso: al hombre se le resbaló la chancla mojada y esta terminó atorada en su tobillo, sin poder sacarla, el momento fue tan cómico que no dudaron en grabarlo y subirlo a redes, donde ya supera el millón de reproducciones.



El detrás de la caída


La escena se complicó cuando la cajera del Oxxo trató de ayudarlo a acomodar su calzado, pese a los intentos y jaloneos, la chancla no cedió.

Según otro video en el mismo perfil, todo comenzó cuando el hombre cruzó una calle inundada para llegar a la tienda, fue ahí donde su chancla ya había dado señales de “querer escapar”, pues incluso se le salió del pie y su amigo tuvo que rescatarla del agua.




Los comentarios en redes no paran


En TikTok, el vídeo acumula miles de comentarios y reacciones, incluso la cuenta oficial de Oxxo aprovechó para bromear al respecto: 




También destacan varios comentarios divertidos de los usuarios, como por ejemplo:








               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Lord chanclazo en el Oxxo oxxo TikTok

               


