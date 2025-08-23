“Lord chanclazo en el Oxxo” arrasa en redes | VIDEO

Las redes sociales suelen regalarnos todo tipo de contenidos, desde noticias serias hasta escenas que nos hacen reír a carcajadas, en esta ocasión, un clip que circula en TikTok y X (antes Twitter) muestra una de esas situaciones inesperadas que se convierten en fenómeno viral.

VER MÁS ¿Qué pasó con el hombre que se hizo viral por mostrar un 'hada' en un vaso?

El hombre, originario de Guadalajara, tuvo un trágico final luego de 'engañar' a muchos con la supuesta hada

En el video aparecen dos amigos dentro de un Oxxo, sin embargo, en lugar de estar comprando como cualquiera imaginaría, uno de ellos yace en el suelo mientras su acompañante no puede contener la risa.

El motivo es simple pero gracioso: al hombre se le resbaló la chancla mojada y esta terminó atorada en su tobillo, sin poder sacarla, el momento fue tan cómico que no dudaron en grabarlo y subirlo a redes, donde ya supera el millón de reproducciones.

El detrás de la caída

La escena se complicó cuando la cajera del Oxxo trató de ayudarlo a acomodar su calzado, pese a los intentos y jaloneos, la chancla no cedió.

VER MÁS “Ahora sí que la escuela no te garantiza nada”: joven mexicana abre debate en TikTok

El caso de Yossi Vega desató polémica sobre si las calificaciones garantizan éxito laboral

Según otro video en el mismo perfil, todo comenzó cuando el hombre cruzó una calle inundada para llegar a la tienda, fue ahí donde su chancla ya había dado señales de “querer escapar”, pues incluso se le salió del pie y su amigo tuvo que rescatarla del agua.

Los comentarios en redes no paran

En TikTok, el vídeo acumula miles de comentarios y reacciones, incluso la cuenta oficial de Oxxo aprovechó para bromear al respecto:

También destacan varios comentarios divertidos de los usuarios, como por ejemplo: