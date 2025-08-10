Lluvias y vientos provocan caída de árboles y daños viales en Saltillo

Las lluvias y fuertes ráfagas de viento que se registraron la tarde de este domingo, ocasión caos en las principales calles y avenidas de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, se tiene el registro de la caída de dos árboles; uno de ellos en la colonia Lomas de Lourdes, y otro más en la Colonia 26 de Marzo, sin que hubiera personas lesionadas.

Asimismo, se tomó conocimiento del desplazamiento lateral de un semáforo en la Calzada Antonio Narro y bulevar Luis Echeverría.

Por lo anterior, las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomaron conocimiento para proceder a las maniobras correspondientes.

También, elementos de la Policía Municipal auxiliaron a dos automovilistas que se quedaron varados en encharcamientos en la colonia Colinas de San Francisco.