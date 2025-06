Llevan pláticas de concientización sobre cáncer a empresas e industrias en Monclova

Con el objetivo de transformar el miedo en fortaleza y la ignorancia en empatía, Diana Salazar, sobreviviente de cáncer y promotora voluntaria, impulsa una serie de pláticas de sensibilización en empresas e industrias de la Región Centro de Coahuila. Su mensaje busca humanizar el proceso oncológico, particularmente en el caso del cáncer de mama, y generar una red de apoyo emocional tanto en pacientes como en sus familias y compañeros de trabajo.

Las charlas se enfocan en visibilizar la otra cara del cáncer: la capacidad de resiliencia y el aprendizaje familiar que puede surgir del diagnóstico. Salazar compartió que uno de los mayores retos que enfrentan las mujeres diagnosticadas es el abandono emocional, especialmente por parte de sus parejas, quienes en ocasiones se alejan al no comprender los efectos físicos y psicológicos del tratamiento.

“Un hombre nos dijo que si no podía con la cicatriz de una cesárea, menos con la pérdida de un seno. No sabía que detrás del dolor hay cosas muy bonitas”, relató. Explicó que muchas mujeres enfrentan no solo el impacto de su enfermedad, sino también el juicio estético o sexual de sus parejas, lo que las deja emocionalmente vulnerables en uno de los momentos más duros de su vida.

Humanizar el proceso y romper tabúes: objetivo de las pláticas

Durante las sesiones, Salazar aborda con franqueza las dudas más comunes: cómo se verán las pacientes durante la quimioterapia, si perderán peso o cabello, y cómo afrontar la imagen corporal tras una mastectomía o histerectomía. “Nos preguntan si van a quedar peloncitas, si se van a ver patéticas. Les decimos que es un proceso como el de la oruga que se transforma”, expresó.

Uno de los momentos más significativos ocurre cuando las pacientes son abandonadas por sus parejas. Salazar recuerda que en una ocasión, un hombre se retiró de una plática tras conocer el diagnóstico de su esposa. “Le dije a la muchacha: ‘no llores, el peor cáncer es el que se acaba de ir por esa puerta’. Contra ese no podemos luchar, pero contra lo demás sí”, compartió.

Las pláticas también incluyen dinámicas familiares, ya que muchas veces se deja de lado el dolor de los hijos, quienes también sufren durante el proceso de enfermedad de su madre. Salazar expuso el caso de una niña que, además de enfrentar el miedo por la salud de su madre, sufrió bullying en la escuela. “Pensamos en el paciente y en la pareja, pero no en los niños. Ellos también escuchan, entienden y viven la enfermedad”, señaló.

Empresas interesadas pueden solicitar las sesiones

La promotora explicó que estas pláticas son gratuitas y están disponibles para cualquier empresa, institución o grupo social interesado en conocer más sobre el acompañamiento emocional ante el cáncer. Las sesiones no solo abordan aspectos médicos, sino principalmente humanos: la empatía, la reconstrucción emocional y el valor de la vida después del diagnóstico.

Para solicitar una visita, los interesados pueden comunicarse al número 866-142-7830. “Vamos con todo el gusto del mundo”, afirmó.

El proyecto ha tenido buena aceptación en la industria local, donde se busca impulsar una cultura de salud emocional y apoyo mutuo. A través de testimonios reales y reflexiones, se pretende cambiar el estigma en torno al cáncer y convertirlo en una oportunidad de transformación para las familias.