Lagunero obtiene medalla de plata en Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia

El joven alumno Ángel Gabriel del Cetis 59 de Torreón obtuvo la medalla de plata como reconocimiento internacional en la especialidad de Programación en las Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia.

Ángel Gabriel contó con el apoyo de su maestra Adriana García y en esta edición de la Vanda National Junior Science Olympiad (VNJSO) 2025 se evaluaron conocimientos en Matemáticas, Física, Química y Biología entre más de 6 mil 700 estudiantes de 28 países del mundo.

El logro del joven fue en Matemáticas, siendo el lagunero un testimonio del esfuerzo, dedicación, pasión por la ciencia y visión de futuro.

Ángel Gabriel Fernández López es estudiante del sexto semestre en el Cetis 59.

Como dijo en una anterior entrevista para El Siglo de Torreón cuando solicitaba apoyo para financiar el viaje a Bali, el joven contó que su pasión por las matemáticas no es nueva. Desde pequeño se sintió atraído por los números y los desafíos lógicos, y en su paso por la preparatoria ha participado en diversos concursos locales y nacionales. Sin embargo, este es el primero de alcance global.

"Me enteré por un grupo de WhatsApp donde estoy con otros jóvenes de matemáticas de todo el país, incluso de otros países como Guatemala. Ahí comparten convocatorias y vi esta, de la olimpiada internacional. Me registré, mandé mi papelería, respondí correos, hice el examen... y quedé", contaba con una sonrisa tímida, pero orgullosa.

El logro no era menor: de todo México, solo 18 estudiantes fueron seleccionados, y Ángel fue el único representante de Coahuila en su categoría. Para su maestra y mentora, Adriana García Soto, el mérito tiene un doble valor, pues ha logrado contagiar su entusiasmo a otros compañeros.