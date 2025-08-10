Torreón Transporte público Agua Saludable UJED IMSS Paseo Morelos

Ciencia

Lagunero obtiene medalla de plata en Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia

Lagunero obtiene medalla de plata en Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia

Lagunero obtiene medalla de plata en Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia

EL SIGLO

El joven alumno Ángel Gabriel del Cetis 59 de Torreón obtuvo la medalla de plata como reconocimiento internacional en la especialidad de Programación en las Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia.

Ángel Gabriel contó con el apoyo de su maestra Adriana García y en esta edición de la Vanda National Junior Science Olympiad (VNJSO) 2025 se evaluaron conocimientos en Matemáticas, Física, Química y Biología entre más de 6 mil 700 estudiantes de 28 países del mundo. 

El logro del joven fue en Matemáticas, siendo el lagunero un testimonio del esfuerzo, dedicación, pasión por la ciencia y visión de futuro.

Ángel Gabriel Fernández López es estudiante del sexto semestre en el Cetis 59.

Como dijo en una anterior entrevista para El Siglo de Torreón cuando solicitaba apoyo para financiar el viaje a Bali, el joven contó que su pasión por las matemáticas no es nueva. Desde pequeño se sintió atraído por los números y los desafíos lógicos, y en su paso por la preparatoria ha participado en diversos concursos locales y nacionales. Sin embargo, este es el primero de alcance global.


"Me enteré por un grupo de WhatsApp donde estoy con otros jóvenes de matemáticas de todo el país, incluso de otros países como Guatemala. Ahí comparten convocatorias y vi esta, de la olimpiada internacional. Me registré, mandé mi papelería, respondí correos, hice el examen... y quedé", contaba con una sonrisa tímida, pero orgullosa.


El logro no era menor: de todo México, solo 18 estudiantes fueron seleccionados, y Ángel fue el único representante de Coahuila en su categoría. Para su maestra y mentora, Adriana García Soto, el mérito tiene un doble valor, pues ha logrado contagiar su entusiasmo a otros compañeros.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ciencia Matemáticas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Lagunero obtiene medalla de plata en Olimpiadas de Matemáticas con sede en Bali, Indonesia


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405384

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx