Joven lagunero busca apoyo para participar en Olimpiada Mundial de Matemáticas

Apenas amanece en Torreón y Ángel Gabriel Fernández López ya está frente a su computadora, con cámara y micrófono encendidos, resolviendo problemas complejos de matemáticas en una videollamada internacional. Son las 5 de la mañana en La Laguna y él participa en una eliminatoria a través de un examen en línea.

Tiempo después, revisa su correo: ha sido seleccionado para representar a México en la Olimpiada Mundial de jóvenes en matemáticas 2025, que se realizará en agosto en Bali, Indonesia.

Ángel tiene 17 años y estudia el último semestre de la especialidad en programación en el CBTIS 159 de Gómez Palacio . Su pasión por las matemáticas no es nueva. Desde pequeño se sintió atraído por los números y los desafíos lógicos, y en su paso por la preparatoria ha participado en diversos concursos locales y nacionales. Sin embargo, este es el primero de alcance global.

"Me enteré por un grupo de WhatsApp donde estoy con otros jóvenes de matemáticas de todo el país, incluso de otros países como Guatemala. Ahí comparten convocatorias y vi esta, de la olimpiada internacional. Me registré, mandé mi papelería, respondí correos, hice el examen... y quedé", cuenta con una sonrisa tímida, pero orgullosa.

El logro no es menor: de todo México, solo 18 estudiantes fueron seleccionados, y Ángel es el único representante de Coahuila en su categoría. Para su maestra y mentora, Adriana García Soto, el mérito tiene un doble valor, pues ha logrado contagiar su entusiasmo a otros compañeros.

"Es un jovencito muy inquieto, brillante, con hambre de aprender. Y lo más bonito es que ahora sus compañeros lo siguen, le dicen 'maestra, vamos a entrar a este concurso', y eso es invaluable. Él empuja, él mueve", relata Adriana, quien además de ser docente de matemáticas en el plantel, funge como secretaria de la Academia de Matemáticas.

Pero el sueño de representar a México en Indonesia viene acompañado de un gran reto: el económico. El costo del viaje internacional rebasa, por mucho, los apoyos que el equipo ha logrado reunir en competencias anteriores realizadas en Guadalajara o Tampico, por ejemplo.

"Esa noche que vimos que había quedado, de inmediato nos abrumamos por los boletos de avión, hospedaje, alimentación… es un gran gasto. Pero dijimos: vamos a buscar la forma. Si hay que tatuarse el logotipo de algún patrocinador, lo hacemos", bromea Adriana.

Y no están bromeando del todo. Gracias a la empresa Simsa, que ya confirmó su apoyo para cubrir los vuelos, el primer gran obstáculo ha sido superado. Sin embargo, aún faltan recursos para otros gastos como alimentación, traslados internos, seguros de viaje y materiales.

Por eso, Ángel y su familia iniciaron una campaña de recaudación a través de redes sociales, con la esperanza de que la comunidad lagunera los respalde. "No hay donativo pequeño", enfatiza Adriana.

Los interesados en apoyar pueden hacer sus aportaciones a la cuenta bancaria 5206 9496 4995 4996 a nombre de Minerva Adriana Fernández López, hermana de Ángel.

Mientras tanto, Ángel continúa preparándose para la competencia, que se celebrará del 7 al 10 de agosto en Bali. Será su primer viaje internacional y, para él, también la oportunidad de demostrar que desde La Laguna se puede competir con el mundo.

Más allá del concurso, la experiencia ha puesto sobre la mesa una reflexión que su maestra comparte con fuerza: romper el estigma de que las matemáticas son difíciles o solo para "niños genios".

"Muchos padres aún piensan que las matemáticas son imposibles, que sus hijos no van a poder. Yo les digo: no pasa nada si no ganan, lo importante es que participen, que vivan la experiencia. Y si pasa… puede pasar mucho", dice Adriana con convicción.

La maestra recuerda que en una ocasión, durante un examen de admisión, una madre le preguntó qué hacía en el CETIS. Al decirle que coordinaba el club de matemáticas, la mujer respondió sorprendida: "¿Aquí hay club de matemáticas? Nunca lo había escuchado".

Ese desconocimiento, considera Adriana, refleja el rezago en la valoración de estas habilidades. "Las matemáticas necesitan imaginación. Para que un niño las entienda, primero hay que leerle cuentos, jugar con él, estimular su mente desde pequeño. No se trata de aprender a contar, sino de entender el mundo".

Hoy, con Ángel como ejemplo, su lucha por formar una nueva generación de jóvenes apasionados por las ciencias exactas cobra un nuevo sentido."Si pasa, hacemos lo imposible para que siga pasando", repite la maestra. Por eso, hoy solicitan el apoyo de los laguneros para que Ángel logre llegar a Indonesia.