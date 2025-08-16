Lagunera Abril Margarita Nápoles retorna a sí misma a través de su arte

Sus obras habitan un viejo vagón convertido en galería. Son fotografías y acrílicos creados por su propia mirada, donde rastros de su esencia poética pueden apreciarse. Esta semana, en el Museo del Ferrocarril de Torreón, se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Volver”, de la artista lagunera Abril Margarita Nápoles González. El evento fue organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

“No es volver a un lugar o a una persona en sí. La palabra ‘volver’ es porque es volver a ser yo misma, volver como a nacer. Ya tengo varios años tomando fotografías, desde que estudiaba Comunicación. Salí en 2018 y a partir de ahí empecé a experimentar más con la fotografía. Y la pintura, que trabajo desde hace tres años, también tiene que ver con el título, porque ya pintaba cuando estaba en la primaria o secundaria, y hace tres años lo retomé como terapia”.

Tal vez en una suerte de eterno retorno nietzscheano o en algún acento novelístico de Milan Kundera, el arte de Abril Margarita Nápoles González es una expresión de reencuentro interior. En palabras de la artista, ella trata de recuperar su esencia infantil y abrirse emocionalmente a través de colores e imágenes.

“De niña también escribía, escribía poesía. Y durante la carrera hice mucha poesía. Ahí fue cuando aprendí fotografía. Cuando me gradúe, me compré mi cámara réflex y empecé a experimentar. Cuando iba a viajes con mi familia, me empecé a dar cuenta de que me llamaba la atención fotografiar la naturaleza, los animales, los colores”.

Es correcto decir que Abril Margarita Nápoles González posee una mirada poética que le permite la creación artística. En el caso de las obras pictóricas, sus primeros trazos fueron una especie de terapia. Indica que su estado de ánimo siempre escapa y se plasma. No obstante, su esencia es el color, una estética de arte pop, dinámica y con matices llamativos.

Las nueve fotografías y seis pinturas acrílicas, que pertenecen a la exposición “Volver”, permanecerán en el Museo del Ferrocarril durante tres semanas.

FOTOS: IMCE