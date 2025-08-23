La icónica mansión de La Tigresa busca nuevo dueño en más de 200 millones de pesos

La opulencia y el misterio de una de las figuras más controvertidas del espectáculo mexicano vuelven a estar en boca de todos, pues a más de dos años de la muerte de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, su legendaria mansión ha sido puesta a la venta.

Más que una simple propiedad, esta residencia es un símbolo de la personalidad excéntrica y poderosa de la actriz, cantante y política chiapaneca, que dejó un legado lleno de historia, lujo y anécdotas que marcaron su época.

¿Qué historia guarda la casa de La Tigresa?

Irma Serrano, nacida en 1933 en Comitán, Chiapas, fue cantante, actriz y política, y se caracterizó por desafiar estereotipos y romper moldes en el espectáculo mexicano.

Su vida estuvo marcada por el lujo, la polémica y las relaciones con importantes figuras del poder político, incluyendo al expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

La mansión fue el escenario de cenas y eventos memorables que evocaban el esplendor de palacios europeos , donde La Tigresa fungía como anfitriona de la vida social y cultural de la época.

¿Dónde está ubicada la mansión de Irma Serrano y cuánto cuesta?

La majestuosa propiedad se encuentra en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, sobre la emblemática Avenida Paseo de la Reforma.

La venta fue anunciada a través de México Sotheby’s International Realty y se oferta por 13 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos.

El diseño de la mansión combina un estilo neoclásico europeo con un toque ecléctico que refleja el lujo residencial de mediados del siglo XX .

Además de su imponente arquitectura, la casa destaca por haber sido el escenario de reuniones sociales y culturales donde convivieron políticos, artistas y figuras de gran influencia.

¿Qué objetos se incluyen en la venta de la mansión?

Además de la casa, la venta incluye diversos objetos personales que pertenecieron a Irma Serrano, entre ellos una pintura que la retrata al estilo de La Maja Desnuda, ubicada en la entrada principal.