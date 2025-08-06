LA Galaxy vs Santos Laguna: Horario y transmisión de la jornada 3 | Leagues Cup

Santos Laguna ya se encuentra eliminado de la Leagues Cup.

La Leagues Cup se encuentra en su última jornada de la fase de grupos y las respectivas tablas de cada liga continúan moviéndose con respecto a los equipos calificados a los Cuartos de Final del torneo.

En el caso de los Guerreros, Santos Laguna ya se encuentra eliminado del torneo luego de registrar dos derrotas seguidas en el certamen, primeramente conoció la derrota ante Colorado dos goles por uno, mientras que en su último partido contra Seattle Sounders no lograron remontar el marcador y cayeron por la misma cifra de goles que la anterior.

LA Galaxy vs Santos Laguna: Horario y transmisión

Si bien, los Guerreros ya no podrán avanzar de fase, una derrota ante LA Galaxy serviría como motivación de cara a la jornada 4 del Apertura 2025 contra Chivas, la cual será jugada el próximo domingo cuando su participación en la Leagues Cup haya finalizado, por lo que Santos buscará despedirse del torneo dignamente con una victoria.

Fecha: jueves 7 de julio de 2025

Hora: 9:15 pm

Estadio: Dignity Health Sports Park (California, EU)

Transmisión: Apple TV

LA Galaxy vs Santos Laguna: Posibles alineaciones

LA Galaxy

Novak Micovic, Julián Aude, Carlos Garcés, Zanka, Mauricio Cuevas, Diego Fagundez, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Joseph Paintsil, Matheus Nascimento y Gabriel Pec.

Santos Laguna

Carlos Acevedo, Edson Gutiérrez, Kevin Balanta, Haret Ortega, Emmanuel Echeverría, Aldo López, Javier Güémez, Javier Abella, Fran Villalba, Cristian Dájome y Bruno Barticciotto.