La fortuna de Andy López Beltrán, bajo la lupa tras viaje de lujo

Tras una reciente controversia desatada por un viaje a Japón, la fortuna de Andrés "Andy" López Beltrán, uno de los hijos del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a ser tema de debate público.

A diferencia de un funcionario público, López Beltrán no está obligado a declarar sus bienes ni sus ingresos, lo que ha alimentado la especulación y las preguntas sobre el origen de su patrimonio.

¿Cuál es la empresa de Andy López?

La fuente de ingresos que públicamente se le conoce a Andy López es la empresa "Chocolates Finca Rocío", un proyecto que fundó junto a sus hermanos, la compañía, nombrada en honor a su madre fallecida, se dedica a la producción de chocolate artesanal de alta calidad y ha sido reconocida con varios galardones internacionales.

A pesar de los éxitos de la empresa, analistas y críticos han puesto en tela de juicio si los ingresos generados por esta actividad serían suficientes para financiar el estilo de vida que exhibe el hijo del exmandatario , incluyendo viajes de lujo y otros gastos suntuosos.

Acusaciones e investigaciones a los hijos de Obrador

El escrutinio sobre el patrimonio de la familia presidencial se ha intensificado a raíz de las investigaciones periodísticas de Latinus, estos reportajes han destapado una supuesta red de tráfico de influencias en la que, según las acusaciones, los hermanos López Beltrán y un círculo cercano de amigos y socios habrían obtenido contratos gubernamentales millonarios.

Estas adjudicaciones se habrían realizado en grandes proyectos de infraestructura del sexenio anterior, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, aunque el expresidente López Obrador ha defendido a sus hijos, calificando las acusaciones como "calumnias" y reafirmando su honestidad, las interrogantes sobre el verdadero alcance de la fortuna de sus descendientes persisten en la opinión pública.