La fortuna de Andy López Beltrán, bajo la lupa tras viaje de lujo

Su viaje a Japón reaviva dudas sobre su fortuna y su empresa de chocolates

Tras una reciente controversia desatada por un viaje a Japón, la fortuna de Andrés "Andy" López Beltrán, uno de los hijos del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a ser tema de debate público. 

A diferencia de un funcionario público, López Beltrán no está obligado a declarar sus bienes ni sus ingresos, lo que ha alimentado la especulación y las preguntas sobre el origen de su patrimonio.

¿Cuál es la empresa de Andy López?

La fuente de ingresos que públicamente se le conoce a Andy López es la empresa "Chocolates Finca Rocío", un proyecto que fundó junto a sus hermanos, la compañía, nombrada en honor a su madre fallecida, se dedica a la producción de chocolate artesanal de alta calidad y ha sido reconocida con varios galardones internacionales. 

A pesar de los éxitos de la empresa, analistas y críticos han puesto en tela de juicio si los ingresos generados por esta actividad serían suficientes para financiar el estilo de vida que exhibe el hijo del exmandatario, incluyendo viajes de lujo y otros gastos suntuosos.


Acusaciones e investigaciones a los hijos de Obrador


El escrutinio sobre el patrimonio de la familia presidencial se ha intensificado a raíz de las investigaciones periodísticas de Latinus, estos reportajes han destapado una supuesta red de tráfico de influencias en la que, según las acusaciones, los hermanos López Beltrán y un círculo cercano de amigos y socios habrían obtenido contratos gubernamentales millonarios. 

Estas adjudicaciones se habrían realizado en grandes proyectos de infraestructura del sexenio anterior, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, aunque el expresidente López Obrador ha defendido a sus hijos, calificando las acusaciones como "calumnias" y reafirmando su honestidad, las interrogantes sobre el verdadero alcance de la fortuna de sus descendientes persisten en la opinión pública.


               
               


               

               
               

               
               
               
La fortuna de Andy López Beltrán, bajo la lupa tras viaje de lujo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
