La Casa de los Famosos México: Facundo y Ninel Conde arman posible complot y usan apodos para nominar

Ninel Conde y Facundo usan sobrenombres como estrategia rumbo a nominaciones, según clip viral en redes sociales.

Estos son los apodos que utilizan para referirse al team Noche. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La tensión y las alianzas vuelven a La Casa de los Famosos México 2025, que se encuentra a nada de vivir su tercera gala de nominación, el próximo miércoles 13 de agosto; por lo que los famosos se preparan para jugar con estrategia.

Y es que tanto los habitantes del Cuarto Día como el Cuarto Noche, quieren mantener a sus miembros una semana más en la casa más famosa de México. 

La Casa de los Famosos México, rumbo a la tercera gala de nominación, hay rumores de complot

Aldo de Nigris, como líder de la semana, tiene inmunidad, pero también la oportunidad de salvar a un nominado, ya que las reglas han cambiado. Esto ha hecho que los habitantes piensen en estrategias que beneficien a sus respectivos cuartos. 



Entre las medidas tomadas, hay un posible complot entre Ninel Conde y Facundo, quienes en compañía de Shinky, fueron vistos en la cocina riendo y asignando algunos apodos a los habitantes del cuarto Noche.



Según muestra el video que circula en redes sociales, los apodos serían para ponerse de acuerdo y decidir a quiénes nominar en la gala de nominación. Por lo que, la acción podría ser considerada complot. 

Los sobrenombres que se escuchan son:


    

  • Aldo de Nigris – “El mamado”
    • 

  • Aarón Mercury – “El influencer”
    • 

  • Alexis Ayala – “El señor”
    • 

  • Mar Contreras – “La calle de las sirenas”
    • 

  • Un habitante más – “Chef”
    • 



En redes hay quienes consideran que los apodos no son solo una broma, sino una especie de código para acordar las nominaciones sin romper de forma clara la regla que lo prohíbe. Otros usuarios consideran que solo se reían y divertían. 


Sin embargo, el complot es una prohibición en La Casa de Los Famosos México, por lo que si el clip llega a manos de la producción y determina que se realiza complot, es probable que todos los involucrados vayan a nominación directa. 


               
               


               

               
               

               
               
               
