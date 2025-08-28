Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Conciertos Entrevistas Taylor Swift

La Casa de los Famosos México: Aldo de Nigris pierde su cuenta de TikTok

Poncho de Nigris expresó a través de la red social X que se había jugado sucio contra su sobrino

FÁTIMA MARTÍNEZ

El pasado miércoles se vivió una intensa jornada de nominaciones en La Casa de los Famosos México, ya que todo el “Team Noche” terminó en la temida placa de nominación.

Aldo, Abelito, Aarón, Alexis, Mar, Mariana, Dalilah y Facundo están en riesgo de abandonar el reality, luego de que en las últimas nominaciones entrara en juego la temida ruleta, la cual perjudicó directamente al cuarto Noche y benefició parcialmente al cuarto Día.

Es importante recordar que Shiky ostenta el título de líder de la semana, lo que le otorga inmunidad y lo mantiene a salvo de la eliminación.

Aldo de Nigris se queda sin cuenta de TikTok


Poncho de Nigris, tío de Aldo, expresó a través de la red social X que se había jugado sucio contra su sobrino, lo que despertó la curiosidad y el debate entre muchos usuarios.


El conductor hacía referencia a la repentina suspensión de la cuenta de TikTok de Aldo, una situación que generó sospechas entre sus seguidores, quienes cuestionan si se trata de una estrategia para afectar su participación en La Casa de los Famosos México.




"Tsss comenzó la guerra sucia? Ok. Full votos a Aldo con más razón. Ya le estamos recuperando la cuenta. Gracias a todos por sus comentarios. #LaCasaDeLosFamososMx".




Hasta este momento, la cuenta del influencer sigue inactiva y han comenzado con las teorías acerca de lo que pudo pasar.

¿Fue culpa de fans ‘tóxicos’?


En redes sociales, especialmente en X, varias seguidoras de Aldo han acusado a fans de Elaine Haro de haber denunciado masivamente su cuenta, lo que habría provocado que esta fuera dada de baja.



Sin embargo, la propia Wendy Guevara sugirió que la suspensión podría deberse a otros motivos, restando fuerza a las teorías de sabotaje que circulan en línea.




“Es porque suben clips de La Casa de los Famosos y recuerden que eso tiene derechos, a mi me paso igual”, dijo la ganadora de la primera temporada del reality.




               
               


               

               
               

               
               
               
