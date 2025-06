La cantante Jessie J revela que fue diagnosticada con cáncer

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante británica compartió con sus seguidores la abrumadora noticia, informando que pronto se someterá a una cirugía.

Jessie J reveló en la plataforma que había sido diagnosticada con cáncer de mama en una fase temprana el apoyo de sus seguidores no se hizo esperar y los comentarios comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo para la cantante de Bang Bang, quien agradeció que la reconfortaran.

La artista anunció en el video que se someterá a una cirugía tras su próxima presentación en el festival Capital’s Summertime Ball, programado para el domingo 15 de junio en el icónico estadio de Wembley, Londres. También explicó que se ausentará temporalmente para recuperarse, pero aseguró que volverá con "más música y energía".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el diagnóstico temprano del cáncer de mama es crucial para mejorar las tasas de supervivencia, ya que identificarlo en etapas iniciales aumenta la eficacia del tratamiento y disminuye la mortalidad. Según la OMS, en 2020 se diagnosticaron alrededor de 2.3 millones de casos de cáncer de mama en mujeres a nivel mundial.

"Fui diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer apesta en cualquier forma, pero me aferro a la palabra 'temprana' [...] Solo quería ser abierta y compartirlo. Uno, porque, egoístamente, no hablo lo suficiente de ello. No lo estoy procesando porque estoy trabajando tanto. También sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado, al recibir amor, apoyo e historias de otras personas", dijo.