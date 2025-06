Brenda Bezares revela lo que hizo con premio de La casa de los famosos

Tras finalizar el programa "La casa de los famosos", Mario Bezares, ganador del reality show, se ha mantenido callado acerca de qué hizo con el premio de más de 4 millones de pesos. Sin embargo, Brenda Bezares, su esposa, ya reveló qué hizo con el dinero.

Próximamente está por estrenarse una temporada nueva que está por estrenarse a través del canal de Las Estrellas. Por esta razón, la cantante dio a conocer la verdad detrás del dinero que recibió su pareja.

En entrevista con el YouTuber Luisito Rey, la cantante reveló los detalles detrás del dinero ganado en "La casa de los famosos", donde aclaró si se lo gastó en lujos o si lo usó para otra causa.

El video donde Bezares se confesó ante el público ha recibido más de 33 mil vistas en YouTube a apenas 1 día de estrenarse. Además, ha recibido diversos comentarios mixtos en la plataforma de videos.

A través del video de YouTube, Brenda Bezares se sinceró con el público y salió a revelar qué hizo con el premio que Mario Bezares le regaló personalmente después de ganar en el famoso reality show de Televisa.

"Eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez y no me lo he gastado, ahí está": Brenda Bezares

La actriz mexicana, además, confesó que aunque el premio eran 4 millones, esto solo se trataba de un monto neto. Brenda Bezares dijo que no era una suma de dinero extraordinaria: "Después de todos los impuestos, realmente no te queda gran cosa, entonces no se preocupen porque no fue tanto dinero", aclaró Brenda Bezares.

El domingo 27 de julio llega la tercera temporada de "La casa de los famosos" a las 20:30 horas por Las Estrellas. El reality show se transmitirá a través del Canal 5 y tendrá señal en vivo 24/7 en la plataforma de streaming ViX.