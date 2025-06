Adrián Marcelo arremete contra 'Checo' Pérez y fanáticos de la F1

El exintegrante de 'La Casa de los Famosos', y siempre polémico en redes sociales, Adrián Marcelo, volvió a "echarse la gente en contra", esta vez por criticar a uno de los ídolos deportivos más importantes de los últimos años como "Checo" Pérez, expiloto de la Fórmula 1 y subcampeón del mundo en dicha competencia.

Durante una edición de su podcast "Hermanos de Leche" con su amigo y comediante "La Mole", Adrián Marcelo arremetió contra los amantes del automovilismo y le quitó mérito al deporte.

"A mí, 'Checo' Pérez no me produce ningún tipo de admiración", dijo en primera instancia.

Ante la sorpresa de su compañero, quien también reconoció que no siente admiración por el piloto tapatío ya que no es consumidor del automovilismo, el conductor continuó con su ataque a los fanáticos de la F1.

"La F1 es un grupito de cabr...s y así funciona. Cuesta un put... estar ahí y luego empiezan los mam...ores de 'no aguantarías la fuerza g que se necesita'... Sí, compadre, si después de la carrera te puedes cog... dos ucranianas tomando tequila, no necesitas mucho. No le quito mérito pero no son los mejores del mundo porque no pueden estar los mejores del mundo", agregó Adrián.