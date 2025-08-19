Katy Perry sufre descarga eléctrica durante concierto | VIDEO

Katy Perry continúa atravesando una mala racha durante su gira mundial The Lifetimes Tour. Esta vez, la cantante vivió un momento alarmante al sufrir un accidente en pleno escenario.

Durante su presentación en Carolina del Norte, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que la artista fue elevada por una estructura aérea repleta de cables y luces LED. En ese instante, su cuerpo sufrió una fuerte sacudida que fue captada por miles de asistentes, quienes afirman que se trató de una descarga eléctrica que, por fortuna, no pasó a mayores.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales. Mientras algunos aseguran que fue un simple fallo técnico sin consecuencias, otros consideran que fue un grave descuido de seguridad que pudo terminar en tragedia. Los fanáticos no ocultan su preocupación, y muchos afirman haber presenciado un momento que bien pudo marcar el final de la icónica artista.

¿Cuál es el estado de salud de Katy Perry?

A pesar del inesperado incidente, Katy Perry decidió continuar con el espectáculo, demostrando por qué es considerada una de las artistas más profesionales de la industria. Según asistentes, el concierto fue uno de los más memorables de The Lifetimes Tour, y en ningún momento la cantante dio señales de que la situación hubiera pasado a mayores.

En sus redes sociales, la estrella pop no hizo mención directa al percance, lo que tranquilizó a muchos de sus seguidores. Todo indica que su estado de salud es estable y que el incidente no tuvo consecuencias graves.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Katy compartió momentos destacados del concierto, así como imágenes del público, entre los que se encontraban fans disfrazados como ella o luciendo atuendos inspirados en sus videoclips más icónicos. Una vez más, dejó claro el fuerte lazo que mantiene con su audiencia.

¿Qué ha pasado en los conciertos de Katy Perry?

El accidente con la presunta descarga eléctrica no ha sido el único incidente durante la gira The Lifetimes Tour. Diversos fans han reportado una serie de fallas técnicas y momentos imprevistos que han marcado algunos de los conciertos más recientes.

En San Francisco, por ejemplo, una mariposa voladora —parte del show escénico— sufrió un desperfecto en pleno vuelo, generando confusión entre los asistentes. Además, en Detroit, una fan que subió al escenario terminó desmayándose frente a Katy Perry, lo que causó preocupación tanto en el equipo como en el público.