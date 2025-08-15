Espectáculos Taylor Swift COLUMNAS Famosos La Casa de los Famosos México Christian Nodal

Familia de Elizabeth Taylor reacciona a la canción de Taylor Swift

La cantante estadounidense tendrá una canción titulada con el nombre de la actriz en su próximo álbum

FÁTIMA MARTÍNEZ

Hace unos días Taylor Swift dio a conocer que lanzará su doceavo álbum de estudio al que tituló “The life of a Showgirl”, el cual tendrá doce canciones y una llevará por nombre “Elizabeth Taylor”.

Elizabeth fue uno de los más grandes iconos de Hollywood por lo que la futura canción está generando mucha expectativa entre los fanáticos de Switf y los admiradores de la protagonista de Cleopatra.

Hasta la familia de la legendaria actriz ya salió hablar y han comentado su opinión sobre el futuro tema de Taylor.

Hija de Elizabeth Taylor reacciona al nombre de la canción


Christopher Wilding, el hijo menor de la dos veces ganadora del Óscar, expresó públicamente su aprobación. En declaraciones a TMZ, el hombre de 70 años describió a la estrella del pop como “un modelo positivo para las jóvenes” y destacó que “admiraba su filantropía y el valor para defender lo que cree”.


Elizabeth Taylor fue una de las pioneras en la lucha contra el VIH/SIDA. Fundó la Elizabeth Taylor AIDS Foundation con el objetivo de recaudar fondos y generar conciencia sobre la enfermedad.


Una admiración mutua


La conexión entre Taylor Swift y Elizabeth Taylor no es nueva. La cantante ha hecho varias referencias a la icónica actriz, tanto en su música como en su estética visual.


En su éxito de 2017 …Ready for It?, Swift canta: “And he can be my jailor / Burton to this Taylor”, una clara alusión a la intensa y mediática relación de Elizabeth con el actor Richard Burton, con quien contrajo matrimonio en dos ocasiones.


Más recientemente, en un video publicado en Instagram en diciembre de 2023, Swift celebró emocionada al recibir de su amiga Keleigh Teller un anillo con ópalo y topacio azul, piedras asociadas con la elegancia clásica de Taylor.


               
               


               

               
               

               
               
               
