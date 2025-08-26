It’s a Love Story: así se escribió el romance de Taylor Swift y Travis Kelce

5 momentos de película de Taylor Swift y Travis Kelce tras su compromiso [Especial]
¡Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar! La popstar más famosa del mundo y el ala cerrada de los Kansas Chiefs hicieron el anuncio de su compromiso hoy martes 26 de agosto con una publicación en sus cuentas de Instagram.
La noticia nos ha hecho querer repasar su historia de amor, que para millones de swifties se convirtió en toda una romcom moderna. Aquí compartimos 5 momentos memorables que alteraron la química de nuestro cerebro.
1. El friendship bracelet de Travis para Taylor Swift
En 2023 todo el mundo se entero de que Travis Kelce estaba interesado en salir con Taylor Swift, luego de que revelara en el podcast New Heights —que conduce con su hermano Jason Kelce— que intentó conocer a Taylor en el Arrowhead Stadium durante uno de los conciertos que ofrecio por su gira "The Eras Tour". Según explicó Kelce, quiso darle un friendship bracelet con su número.
2. Primera aparición de Taylor Swift en un partido de los Kansas City Chiefs
Meses más tarde, Taylor Swift rompió niveles de audiencia en las transmisiones de la NFL tras asistir a un partido de los Kansas City Chiefs, y al finalizar salió del estadio junto a Travis Kelce en un auto deportivo.
3. El primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce
Tras una presentación de Taylor Swift y el Eras Tour en Argentina, Taylor y Travis dieron a conocer de manera indirecta que tenían una relación, cuando Taylor corrió a abrazarlo y besarlo.
4. Taylor Swift como invitada en el podcast New Heights
Hace tan solo un par de semanas Taylor Swift participo como invitada en el pódcast de Travis y Jason, donde anunció su próximo album The Life Of A Showgirl, que se estrenará el próximo 3 de octubre. Y compartió detalles de la relación con el tres veces campeón del Superbowl.
5. La noticia del compromiso de Taylor y Travis
El compromiso de Taylor y Travis debido a que desde que comenzaron su relación ambos han apoyado a su pareja y no se han cansado en decir cuanto admiran el trabajo que cada uno realiza en su disciplina.