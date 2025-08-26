Espectáculos Entrevistas La casa de los famosos méxico Famosos Series

Taylor Swift

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

La cantante compartió la emocionante noticia en redes sociales, acompañada de fotos con su pareja

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

EL SIGLO

Taylor Swift sorprendió este martes a sus fans al anunciar que se comprometió con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

La estrella de la música pop publicó en Instagram imágenes de su mano mostrando el anillo de compromiso, junto con un mensaje divertido: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar".

Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda.

Hace apenas unas semanas, Swift confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Taylor Swift

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409355

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx