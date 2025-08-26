Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift sorprendió este martes a sus fans al anunciar que se comprometió con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

La estrella de la música pop publicó en Instagram imágenes de su mano mostrando el anillo de compromiso, junto con un mensaje divertido: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar".

Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda.

Hace apenas unas semanas, Swift confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.