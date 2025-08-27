Coahuila Coahuila Turismo desaparecidos EMPLEOS Monclova

Inhabilitan a odontopediatra por muerte de menor de 4 años

MARISELA SEVILLA

Un juez local dictó la inhabilitación profesional temporal del odontopediatra José “N” y la anestesióloga Juanita “N”, quienes enfrentan un proceso penal por su presunta responsabilidad en la muerte de Nataly “N”, una niña de cuatro años que falleció en abril pasado tras recibir atención médica en una clínica dental privada de esta ciudad.

Ambos profesionales fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio culposo por omisión, y como parte de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, se les prohibió ejercer sus respectivas profesiones mientras continúa la investigación.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 17 de abril de 2025, la menor fue llevada por sus padres a la clínica Kool Kids, ubicada en la calle Reynosa de la colonia República, para recibir tratamiento odontológico.

Durante el procedimiento, tras la aplicación de anestesia, la niña comenzó a presentar complicaciones severas, hasta que perdió el conocimiento y dejó de respirar.

Ante la emergencia, fue trasladada de inmediato al hospital Christus Muguerza, donde fue declarada sin vida minutos después de su ingreso. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.


Durante las indagatorias, se detectaron presuntas irregularidades en el consultorio dental, ya que no contaba con un quirófano ni con el equipo necesario para manejar emergencias médicas, lo que habría contribuido al desenlace fatal.


Como parte de las medidas cautelares, el juez también determinó que los imputados no podrán acercarse ni contactar a los padres de la menor, en tanto se resuelve su situación legal.


El caso fue registrado bajo la causa penal 1118/2025. La autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante los cuales los señalados permanecerán en libertad condicional, sujetos a vigilancia y restricciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Odontopediatra Muerte Menor Saltillo

               


