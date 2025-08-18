Nacional INAPAM Agresiones Beatriz Gutiérrez Müller hURACÁN Erin

INAPAM: ¿cuáles son las farmacias que ofrecen descuentos a los adultos mayores?

Adultos mayores con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos en medicamentos y productos de salud en distintas cadenas farmacéuticas.

INAPAM ofrece descuentos en farmacias para adultos mayores/ Especial

NEYEN AVILA

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa ampliando los beneficios para sus afiliados, con un enfoque especial en el área de salud. Este 2025, los adultos mayores con credencial podrán acceder a descuentos en medicamentos y productos farmacéuticos en diferentes cadenas del país, lo que representa un ahorro significativo para quienes buscan mantener su bienestar sin comprometer su presupuesto.

Beneficios en farmacias asociadas

Entre las principales farmacias que ofrecen descuentos destacan Farmacias San Pablo, donde los afiliados al INAPAM obtienen un 5% a 7% en sus compras diarias de medicamentos. Farmacias Walmart ofrece un 7% en productos farmacéuticos, mientras que Farmacias Similares brinda un 10% de descuento, consolidándose como algunas de las opciones más accesibles para los adultos mayores.

Los establecimientos participantes forman parte de un convenio nacional con el INAPAM, diseñado para garantizar que las personas mayores tengan acceso a medicamentos esenciales y productos de salud con precios más bajos. Este tipo de colaboración también se extiende a otras cadenas importantes como Suburbia y Liverpool en productos seleccionados.

Cómo acceder a los descuentos


Para aprovechar estos beneficios, los adultos mayores deben presentar su credencial vigente del INAPAM al momento de la compra. No se requieren trámites adicionales ni pagos extra: el descuento se aplica automáticamente en la caja. Asimismo, el instituto mantiene un directorio actualizado en línea donde se pueden consultar todas las farmacias y centros de salud afiliados a 2025.


Los expertos recomiendan comparar precios entre diferentes farmacias para optimizar el ahorro, ya que los descuentos pueden variar según la sucursal y el tipo de medicamento. Esta información es clave para administrar mejor los ingresos y garantizar el acceso a los productos necesarios sin comprometer la economía personal.


Obtén descuentos en medicamentos con tu credencial INAPAM/ Especial
Impacto en la calidad de vida


El programa de descuentos del INAPAM contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo un acceso más amplio a tratamientos médicos, productos de higiene y suplementos esenciales. Además, incentiva la permanencia de los adultos mayores en un estilo de vida saludable y autónomo.

Con la credencial del INAPAM, los beneficiarios no solo obtienen un alivio económico inmediato, sino que también acceden a un recurso que fomenta la inclusión social y la atención integral en salud, consolidándose como un apoyo clave dentro de la política pública mexicana.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx