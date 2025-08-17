Nacional INAPAM NARCOTRÁFICO hURACÁN Erin Claudia Sheinbaum CFE

INAPAM: Últimos meses para comprar con descuento en Suburbia y Liverpool

Estas tiendas se unen a los beneficios de la credencial INAPAM por tiempo limitado

INAPAM: Últimos meses para comprar con descuento en Suburbia y Liverpool

INAPAM: Últimos meses para comprar con descuento en Suburbia y Liverpool

El INAPAM continúa sumando aliados en beneficios a la población de la tercera edad de México.

Pero en el caso de Suburbia y Liverpool, quedan pocos meses para aprovechar los descuentos. 

Adultos mayores de 60 años pueden acceder a descuentos, servicios médicos preferenciales y transporte público gratuito con esta credencial.

¿Cómo obtener descuentos en Suburbia y Liverpool?

Durante este 2025, las tiendas departamentales Suburbia y Liverpool ofrecen descuentos exclusivos a los adultos mayores que presenten su credencial del Instituto. 


Esta medida busca facilitar el acceso a bienes y servicios, mejorando la calidad de vida de este sector de la población.


Suburbia ha anunciado un descuento exclusivo del 5% para los adultos mayores con credencial del INAPAM. Para hacer efectivo el beneficio, es necesario presentar la credencial al momento de pagar la compra. 


Por su parte, Liverpool se suma a esta iniciativa ofreciendo un descuento exclusivo en sus restaurantes. Al igual que en Suburbia, los adultos mayores deberán presentar su credencial del INAPAM al momento de pagar para acceder al beneficio. 


Estos descuentos son válidos durante todo el año 2025, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Es importante considerar que el beneficio aplica para el consumo individual del titular de la tarjeta y no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.

Otros beneficios de la tarjeta del INAPAM


La credencial del INAPAM ofrece mucho más que descuentos en tiendas departamentales. El Instituto tiene convenios con miles de establecimientos en todo el país, que incluyen:


    

  • Salud: Descuentos en farmacias, laboratorios y consultas médicas, como los ofrecidos por Farmacias Sam’s Club, Farmacias San Pablo y Farmacias Similares, entre otras.
    • 

  • Alimentación: Beneficios en restaurantes y tiendas de autoservicio.
    • 

  • Transporte: Descuentos en el transporte público, así como en autobuses foráneos.
    • 

  • Cultura y recreación: Tarifas preferenciales en museos, zonas arqueológicas, teatros y cines.
    • 

  • Servicios básicos: Apoyos en el pago de servicios como el impuesto predial y el agua.
    • 



Para conocer el listado completo y actualizado de todos los beneficios y establecimientos adheridos, el INAPAM recomienda a los adultos mayores revisar el catálogo disponible en su sitio web oficial.

elsiglo.mx