INAPAM: ¿Cómo obtener descuentos en las farmacias de Walmart y Aurrerá?

La Credencial del INAPAM para los adultos mayores trae consigo numerosos beneficios para las personas de la tercera edad, como descuentos en diversos servicios y establecimientos.

En el tema de salud, con su credencial los adultos mayores pueden obtener descuentos en el área de Walmart y Bodega Aurrerá, aquí te contamos cómo.

¿Cómo obtener descuentos en Walmart con la credencial del INAPAM?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en una alianza con Walmart y Bodega Aurrerá, ha anunciado una importante medida para apoyar a los adultos mayores: un sistema de descuentos escalonados en el área de farmacia. 


Esta iniciativa tiene como principal objetivo garantizar el acceso a bienes básicos, especialmente medicamentos, a la población de la tercera edad. 


Del 1 al 10 de cada mes, los adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM obtendrán un descuento del 7% en el área de farmacia. Mientras que del 11 hasta el final del mes, el descuento aplicable será del 5%.


Para hacer válido este beneficio, es indispensable presentar la credencial del INAPAM al momento de pagar en las cajas de estas tiendas. 


Adicionalmente, en Bodega Aurrerá, existe la opción de recibir una bonificación del 10% en la tarjeta digital Cashi con saldo en farmacia.

¿Qué farmacias hacen descuento con el INAPAM?


Pero Walmart y Bodega Aurrerá no son las únicas tiendas que ofrecen descuentos a los adultos mayores, el INAPAM mantiene convenios con diversas cadenas farmacéuticas a lo largo del país, ampliando así las opciones para todos los presupuestos, por ejemplo con:


    

  • Farmacias Sam’s Club: Proporcionan un descuento del 5% en la compra de medicamentos.
    • 

  • Farmacias San Pablo: Ofrecen un descuento que varía del 5% al 7%.
    • 

  • Farmacias Similares: Aplican un 10% de descuento en sus productos.
    • 



Además de obtener descuentos para comprar medicamentos en estas farmacias, también hay estas oportunidades con proveedores de salud en distintos servicios, como ópticas, exámenes de laboratorio, hospitales y consultorios médicos.


Si deseas consultar los servicios a los que puedes obtener descuentos en tu ciudad, revisa el directorio de los beneficios con credencial INAPAM, disponible a través del sitio web del instituto o a través del link https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/951167/SaludoOCT24.pdf.

elsiglo.mx