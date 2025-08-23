Nosotros Eventos columnas Sociales

Identifica la picadura

Las picaduras de insectos pueden parecer similares, pero cada una tiene características distintas que ayudan a identificar qué las causó y así aplicar el tratamiento correcto.

Durante el verano, suele aumentar la presencia de insectos en varias zonas pues el calor y la humedad forman el ambiente ideal para la propagación de todo tipo de plagas, desde mosquitos y chinches, hasta bichos que podrían llegar a ser venenosos.

Las picaduras de insectos en la piel pueden causar leves molestias como picazón, hasta reacciones alérgicas graves. Por tal motivo, saber diferenciar una picadura de mosquito, pulga, araña o chinche puede ayudarte a aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Así que en esta guía te explicamos cómo identificar los tipos más comunes de picaduras de insectos, sus síntomas y qué hacer en cada caso.

PICADURA DE MOSQUITO:

Si estuviste al aire libre o cerca de agua estancada y sientes picazón en brazos, piernas, cuello o zonas expuestas, es muy probable que se trate de un mosquito.

- Pequeña roncha roja, ligeramente elevada


- Causa picazón intensa


- Aparece una roncha inmediatamente


PICADURA DE PULGA:


Este insecto suele picar varias veces en una misma zona, por lo general en tobillos, pantorrillas y parte baja del cuerpo.


- Pequeños puntos rojos agrupados, a menudo en línea o patrón irregular.


- Pican mucho


- Pueden infectarse si se rascan constantemente


PICADURA DE CHINCHE:


En la mayoría de los casos, las chinches pican durante la noche en zonas como espalda, brazos, cuello y cara. Suelen estar en zonas de contacto con el colchón o la ropa de cama.


- Manchas rojas en grupos de 3 o más (a veces conocidas como "desayuno, comida y cena").


- Puede haber hinchazón leve.


- Aparecen horas después de haber dormido.


PICADURA DE ARAÑA:


Cuando este insecto pica, el dolor es inmediato o empeora con el tiempo, consulta a un médico.


- Dos pequeños puntos rojos juntos (las marcas de los colmillos).


- Algunas pueden provocar ampollas o necrosis (araña violinista).


- Dolor localizado, enrojecimiento y posible inflamación.


PICADURA DE ABEJA:


Las picaduras de abeja también suelen doler, solo que en este caso es preciso revisar si se encuentra el aguijón clavado para retirarlo con cuidado.


- Zona roja, muy dolorosa al inicio.


- Inflamación visible.


- En algunos casos, reacción alérgica severa.


¿QUE HACER EN CASO DE PICADURA DE ABEJAS?


- Lavar la zona con agua y jabón.


- Aplicar hielo para reducir la inflamación.


- Usar crema antihistamínica o corticoides suaves si hay picazón.


- No rascarse para evitar infecciones.


Si hay síntomas como dificultad para respirar, fiebre o hinchazón excesiva, acude al médico.


Si la herida presenta las siguientes señales de alerta, consulta con un especialista.


- La picadura no mejora en 3-5 días.


- Se forma pus o secreción.


- La zona se pone muy roja, caliente o dolorosa.


- Se presenta fiebre, mareo o dificultad para respirar.


               
               


               

               
               

               
               
               
Las picaduras de insectos pueden parecer similares, pero cada una tiene características distintas que ayudan a identificar qué las causó y así aplicar el tratamiento correcto.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
