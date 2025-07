Ibero transforma

No siempre es fácil explicar qué significa ser de La Laguna. A veces, sin darnos cuenta, lo decimos al cantar. Me mudé a Torreón un primero de mayo a finales de los 90 y al día siguiente ya estaba en la boda de nuestros amigos David y Selene… De fondo sonaba “Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calorme sofoca yme quiero bañar…” y pensé:-¡No hay otra canción que describamejor a esta ciudad! Las canciones que suenan en los bailes, en las ferias o en la sala de la casa también son fragmentos de lo que pensamos, lo que sentimos y aquello que compartimos como región.

Los estudios sobre representaciones sociales lo explican así: hay ideas que no nacen en un libro ni en la escuela, sino en la vida cotidiana. Son imágenes, frases, emociones que circulan entre nosotros y nos ayudan a interpretar el mundo. Y lamúsica, especialmente la popular, está llena de estas representaciones. En cada verso se construyen formas de entender el amor, la familia, el trabajo, el lugar que habitamos.

Un casonotable es el deTropicalísimoApache, gruponacido en la ComarcaLagunera en 1982. Sus letras hablan desde y para la región en la pluma de su creador Arturo Ortiz Solís. En CumbiaLagunera, por ejemplo, se reconoce la voz propia: no es cualquier cumbia, es la de aquí, con su sabor y su orgullo. Hay una forma de decir “esto somos” a través de cada acorde.

Otra pieza significativa esUn brindis parami pueblo. En ella, la celebración no es por un logro personal, sino por la gente que forma comunidad: el vecino, la familia, el barrio.

Se levanta la copa no para olvidar, sino para reafirmar el lazo con el origen lagunero.

Una de las canciones emblemática de la agrupación, La hierba se movía, pinta una escena rural que podría ser en cualquier rincón de Torreón, Ciudad Lerdo, Matamoros o Gómez Palacio con el usual viento de fondo, como cómplice de una escena amorosa.

Y aunque Cuarenta grados, fue compuesta por Eduardo Franco y Juan CarlosVelázquez, esuna de las canciones que en voz de Tropicalísimo Apache cobra vida propia en cualquier baile lagunero, porquemuestra una de las características de nuestra región desértica como lo son las altas temperaturas del verano.

Según el libro Como laLagunaninguna (2012), coordinado porHilda G.HernándezAlvarado, ser lagunero significa haber crecido o vivido enunaregión donde el trabajo esmuy valorado, donde la gente suele ser directa, solidaria y orgullosa de su lugar. Implica reconocer ciertas formas dehablar, de convivir, de festejar y de resolver los problemas.También se relaciona con prácticas cotidianas como asistir a las reliquias, seguir al equipo de futbol Santos o participar en celebraciones comunitarias. Es una identidad que se construye en lo cotidiano y quemuchas personasmantienen incluso si se han ido a vivir a otro lugar.

Quizás por eso al escuchar estas letras deTropicalísimo Apachenohay lagunera (o) que se resista;muchas personas reconocen algo que no saben nombrar, pero que entienden porque es algo que se siente y además, se baila.

[email protected]