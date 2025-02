Ibero Transforma

Los influencers están redefiniendo la interacción en redes sociales. La capacidad que tienen para movilizar opiniones y generar reacciones, credibilidad y confianza en su audiencia sobre un tema concreto provoca que las marcas comerciales los busquen para promover y difundir el consumo de sus productos, convirtiéndolos en líderes de opinión y figuras mediáticas en un área o sector. Gracias a su poder de comunicación son capaces de incidir en la decisión de compra de productos o servicios de sus seguidores en redes, logrando incluso un mayor impacto y repercusión que otros personajes famosos.

Sin embargo, actualmente la línea entre lo real y lo virtual es cada vez más delgada. Nos relacionamos con inteligencias artificiales sin darnos cuenta. Confiamos en algoritmos para tomar decisiones sobre qué comprar, qué ver, qué leer y hasta qué pensar. En este entorno surgen los influencers virtuales. ¿Cuál es la diferencia entre un influencer digital y uno virtual? Parecería que hablamos de lo mismo, pero no es así. Básicamente la distinción radica en que un influencer digital es una persona, un ser humano de carne y hueso, mientras que un influencer virtual es resultado de los avances de la inteligencia artificial, un avatar diseñado digitalmente con el objetivo de asemejarse a un ser humano.

Un influencer virtual no es humano, aunque tiene apariencia humana. Proviene del diseño de un creador a través de computadora que controla su personalidad y valores. En los últimos años el crecimiento de nuevos influencers virtuales ha sido exponencial. Como ejemplo de este fenómeno tenemos a la influencer virtual Lil Miquela que tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram, de manera que muchas marcas promocionan sus productos por medio de ella a pesar de que no existe físicamente. También hay marcas que han creado su propio influencer virtual, como Prada o Samsumg, y este recurso va en aumento.

La tecnología empleada en la creación de influencers virtuales es de gran ayuda para el marketing, siempre que garantice un uso transparente y ético. No obstante, varios autores que no son tan positivos respecto del tema debido a que la inteligencia artificial aprende e imita a la inteligencia humana y es precisamente así como los influencers humanos podrían llegar a convertirse en figuras de transición, la mano de obra gratuita o barata que ha llenado la red de información, fotos, videos, etc., mientras que los algoritmos y las marcas se preparan para hacer su propio contenido, ocasionando que gradualmente sean menos necesarios los humanos para lograr tal propósito.

Por lo antes comentado, en un futuro los influencers virtuales podrían ocupar espacios que hasta ahora eran exclusivos de influencers humanos, lo cual podría llevarnos a formular preguntas como ¿en qué se diferencia el ser humano de la inteligencia artificial?, ¿cuál es la ventaja del ser humano ante las inteligencias artificiales? y ¿qué nuevas habilidades y conocimientos nos ayudarán a mantenernos relevantes ante esta tecnología? Sin duda se trata de un tema para la reflexión.