Hay intereses perversos, sin escrúpulos y bajunos por denostar lo que se hace en Torreón: Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda fue claro: no meterá las manos al fuego por ningún funcionario pero enfatizó que hay intereses perversos, sin escrúpulos y bajunos por denostar lo que se está haciendo en Torreón.

El edil habló claro sobre las acusaciones de fraude en Simas que involucra a funcionarios municipales y los señalamientos de la oposición en el Congreso y habló de su salud y aseguró que hay Román para rato.

Ante las denuncias del senador Luis Fernando Salazar sobre una supuesta red de corrupción y triangulación de recursos que involucra a su administración aseguró que se trata de especulaciones.

"A mí me parece lamentable que se tenga que hacer política con especulaciones. Yo lo he dicho por mi parte, no me merece ni siquiera la opinión. Sé quiénes están atrás, sé lo que él pretende”.

Atribuyó estas acciones a intentos de crear una "plataforma" anticipada para el 2027 y a la búsqueda de reflectores.

"Si en verdad quisieran Torreón, desde el escenario que hoy tienen, que es un gran escenario, pudieran abonarle mucho y creo que más bien lo que quieren venir es a que Torreón lo conviertan en como está México y es lo único que yo estoy cierto que ningún torreonense ni ningún coahuilense quiere”.

Sobre su salud

Román Cepeda afirmó estar "bien, gracias a Dios", y calificó los rumores como lamentable y producto de intereses perversos.

“Tienen cuatro meses que me iba a morir y que me voy a morir”… “Hay Román para rato, estoy bien gracias a Dios. No tengo la limitante, ni de tiempo, ni laboral, ni de nada”.

Aseguró que el día que: “el tenga que decirlo por un compromiso con la ciudadanía, que en verdad tenga que ver con una limitación laboral personal o incluso que tenga que ver con límite de mi vida. yo lo haré saber”.

Expresó su sorpresa por la "bajeza" de quienes juegan con la salud de una persona para hacer política.

"Lo que sí me ha hecho reflexionar es quién es tan bajo o quiénes son tan bajos para jugar con la salud de una persona".

Sobre las declaraciones del diputado Antonio Attolini y su supuesta preocupación por la seguridad, el alcalde respondió: "Yo creo que tiene otras cosas de qué ocuparse y de qué preocuparse más allá de seguridad, la verdad es que es un tema y es un hombre que ni siquiera me ocupa mencionarlo, porque pues la verdad es que no hay seriedad".

Aseguró que se atendió debidamente la denuncia que presentó.

Proyectos clave para el desarrollo de Torreón

El alcalde también detalló los ejes de su administración 2025-2027 a seis meses de haber iniciado, destacando un enfoque integral en seguridad, competitividad económica, desarrollo social sustentable.

Cepeda enfatizó que su gestión no se centrará en una única "obra emblemática", sino en un conjunto de proyectos que buscan la sustentabilidad y el equilibrio con lo realizado en la administración anterior (2022-2024).

"Es un conjunto de obras que justamente que tienen que ver con sustentabilidad, en donde va desde la unidad, la imagen, la seguridad en los 5 ejes de gobierno que hemos plasmado y en un equilibrio de lo que hicimos en la Administración 22-24, con lo que estamos haciendo ya en esta administración", afirmó el alcalde.

Entre las obras más relevantes mencionadas por el alcalde, se encuentran el Sistema integral en el paso Villa Florida, Sistema vial Vasconcelos, un par vial y la complementación del puente de Diana Laura.

El Distrito Revolución será un pilar en esta área, con el Centro Cultural del Norte de Torreón como obra principal, buscando ser el más importante del norte del país.

Se proyecta la creación del Parque Lineal Oriente, un espacio de cerca de 3 kilómetros que busca transformar un área actualmente usada como basurero en un lugar de esparcimiento para las colonias del oriente. También mencionó el Parque Lineal Zaragoza y el programa "De Cero a 100", que busca rehabilitar 100 plazas en este 2025 con inversiones superiores a los 2 millones de pesos por cada una.

El alcalde subrayó que Torreón continúa siendo el municipio que más invierte per cápita en seguridad a nivel nacional, destinando alrededor de 700 millones de pesos anualmente.

"En Torreón no hay nada más caro que la inseguridad y no hay nada más que nos cueste y ya lo vivimos hace más de una década", señaló Cepeda, reafirmando que la seguridad es el primer eje de su gobierno para atraer inversiones, empleo y un desarrollo social justo.

El alcalde destacó el programa "El alcalde y su equipo", una iniciativa que lleva brigadas integrales a diversas colonias y ejidos para identificar y atender problemáticas específicas. Estas brigadas ofrecen servicios que van desde descuentos en Predial y atención a temas de drenaje y salud, hasta asesoría jurídica y rehabilitación de espacios públicos.

Sobre los problemas de agua y CFE

Respecto a las problemáticas diarias como la falta de agua y la recolección de basura, Cepeda reconoció que son desafíos constantes. Sobre el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), explicó que las inconformidades recientes por la falta de agua se deben, en gran medida, a problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cortes de energía, ajenos a la operación propia del sistema.

El alcalde aseguró que “el presupuesto es limitativo, escaso y a pesar de que hemos ido y agradezco este espacio para agradecerle a toda la ciudadanía el hecho de que hayamos este tenido un récord recaudatorio y eso tiene que ver con confianza y con que ven que estamos avanzando", comentó el alcalde, refiriéndose al aumento en la recaudación del predial, lo que ha permitido realizar más obras.

Enfatizó la importancia de escuchar a la ciudadanía para priorizar el presupuesto y dar "tiros de precisión" en la atención de necesidades.

Agradeció a la ciudadanía por el "récord recaudatorio" en Predial, lo que ha permitido realizar más obras, pero insistió en que "nunca es suficiente para cubrir todas las necesidades de Torreón".