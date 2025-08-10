Deportes Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup Leagues Cup 2025

Gonzalo Pineda renuncia y deja de ser director técnico de Atlas

El estratega mexicano dejó el banquillo rojinegro luego de un inicio irregular en el Apertura 2025 y una mala Leagues Cup

El Apertura 2025 de la Liga MX ha visto a su primer técnico terminar su proyecto antes de tiempo.

Luego de la dolorosa derrota sufrida hace unas horas en la cancha del Estadio Jalisco, Gonzalo Pineda, uno de los pocos entrenadores mexicanos en la Primera División, presentó su renuncia al frente del Atlas.

Pineda, quien llegó con grandes expectativas al equipo rojinegro, no logró conectar con la afición, que, tras caer 3-0 como local ante Pachuca, pidió su salida de la institución debido a los malos resultados.

En un comunicado publicado en redes sociales, la escuadra tapatía informó sobre la decisión de Pineda, quien da un paso al costado tras una complicada participación en la Leagues Cup 2025.

"Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento", se puede leer en el comunicado.


El texto, que generó todo tipo de opiniones sobre el trabajo de Pineda, también incluyó un mensaje de agradecimiento por parte de la directiva, que le deseó suerte en sus siguientes proyectos.


Gonzalo Pineda dirigió al equipo en 22 partidos oficiales, sumando un total de 10 derrotas, 7 empates y 5 triunfos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Gonzalo Pineda Atlas

               


