Gala Montes vs Adrián Marcelo: ¿por qué canceló su gira la cantante?

La gira “Hasta Cuándo Tour” prometía ser el regreso triunfal de Gala Montes a los escenarios tras su participación en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, la artista sorprendió al anunciar su cancelación definitiva, atribuyendo la decisión a una entrevista que su madre, Crista Montes, ofreció al polémico creador de contenido Adrián Marcelo. Según la cantante, el contenido de esa conversación desvió la atención del público y afectó directamente la venta de boletos.

En una charla íntima con Yordi Rosado, Gala Montes confesó que el momento en que se lanzó la entrevista coincidió con el anuncio de sus fechas de conciertos, lo que generó una saturación mediática centrada en temas personales y no en su música. “Toda la atención estaba puesta en la entrevista”, lamentó.

Entre la ansiedad y la presión del espectáculo

La artista también reveló que atravesaba una etapa complicada en su vida personal. Tras una pelea pública con Alana Flores, Gala Montes enfrentó una fuerte depresión acompañada de ansiedad, lo que la llevó a desarrollar una adicción a la marihuana. Esta situación, sumada al escándalo mediático generado por la entrevista de Adrián Marcelo, terminó por desestabilizarla emocionalmente.

VER TAMBIÉN ¿Cuánto dinero ganó Alana Flores por vencer a Gala Montes en Supernova Strikers?

La cantante explicó que el entorno no fue favorable para promocionar sus conciertos. “Fue demasiado duro”, expresó, refiriéndose al momento en que su madre decidió hablar públicamente sobre temas familiares. La exposición mediática no solo afectó su imagen, sino también la confianza del público en su proyecto musical.

https://youtu.be/T8PZdRY4Oc8

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha emitido una respuesta directa a las declaraciones de Gala Montes, aunque en redes sociales se ha especulado sobre su responsabilidad en el declive de la gira. Algunos usuarios lo acusan de aprovecharse del drama familiar para generar contenido viral, mientras otros defienden su derecho a entrevistar a cualquier figura pública.

Lo cierto es que la entrevista se convirtió en tendencia en YouTube y redes sociales, eclipsando por completo el lanzamiento de la gira. La controversia generó miles de comentarios, muchos de ellos centrados en la relación entre madre e hija, dejando de lado el talento musical de la intérprete de “Tacara”.

VER TAMBIÉN Diego Ruzzarín acepta pelea contra 'El Temach' en Supernova Strikers 2026

Ambos creadores de contenido se medirán en la próxima edición del evento de boxeo

Aunque Gala Montes no descartó retomar sus conciertos en el futuro, dejó claro que necesita tiempo para sanar y reconstruir su carrera. “Quiero que la gente me escuche por mi música, no por mis problemas personales”, afirmó. La cantante se encuentra enfocada en su bienestar emocional y en recuperar la conexión con sus seguidores.

Por ahora, los cinco conciertos programados en México han sido cancelados sin nueva fecha. Los fans esperan que, una vez superada esta etapa, Gala Montes pueda regresar con más fuerza y sin las sombras que opacaron su último intento.